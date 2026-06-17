Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 giugno: la rassegna stampa

Il G7 di Evian con Donald Trump e i leader europei, la firma dell'intesa di pace attesa per venerdì tra Iran ed Usa, la morte del cardinal Ruini. E poi, ancora, il caso urbanistica a Milano e quello delle chat sessiste tra i dipendenti di Atm. Per lo sport, il calciomercato e i risultati dei Mondiali. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- La guerra russo-ucraina in primo piano: "Trump con l'Europa contro Putin". G7, il leader Usa: "Mosca trovi l'accordo". Disgelo di Meloni con Donald: "Siamo sempre stati amici". Iran: "La firma venerdì a Lucerna". Chiesa: "Addio a Ruini, storico capo dei vescovi". Milano, urbanistica: "Tutti assolti nella prima sentenza". Chat sessista: "Atm sospende i dipendenti. C'è un indagato". Mondiale: "La Francia di Mbappè piega il Senegal".
- Il G7 e la Russia in apertura: "Pressing su Putin, deve fare un accordo". Ad Evian incontro Trump-Zelensky, il tycoon: "Finiamo l'altra guerra". Iran: "Venerdì a Lucerna la firma dell'intesa". Politica, vertice dei leader del campo largo: "Cambiamo l'Italia". Urbanistica a Milano: "Tutti assolti". E Sala attacca i pm: "Impianto politico". Chat sessiste: "Atm sospende i tramvieri e c'è un indagato". Morto Ruini: "Guidò la Cei da anticomunista". Mondiale: "Mbappè e Barcola svegliano la Francia".
- "Al G7 asse anti-Putin", titola in apertura il quotidiano torinese. Trump: "Deve trattare". Ad Evian Meloni incontra il presidente Usa dopo lo strappo: "Siamo grandi amici". La politica: "Giorgia, gli alleati e la sindrome del declino oltre Vannacci". Chiesa: "Il Cardinal Sottile". Addio a Ruini, storico presidente Cei: "Interventista in politica, intransigente sui temi etici". Urbanistica a Milano: "8 assolti, scontro Sala-pm". Mondiali: "Portare Salah alla Juve, la pazza idea di Spalletti".
- Tra i temi in primo piano la morte di Ruini: "Il cardinale stratega". Si è spento a 95 anni, fu il "Richelieu" di Wojtyla. Russia, Trump: "Putin deve trattare". L'affondo del presidente Usa: "Nuove sanzioni a Mosca sul petrolio". Disgelo con Meloni. Iran: "Nel memorandum timori degli 007 americani". Calcio, Roma: "Lo scudetto più bello". Il 17 giugno 2001 il trionfo giallorosso firmato Totti. Morta a Mikonos: "Il dramma di Sara, l'addio al nubilato poi lo schianto".
- In apertura il calciomercato: "Bastoni, c'è il Real". Il difensore dell'Inter "nella lista galattica: decide Mourinho". I nerazzurri "chiedono 70 milioni". Rivoluzione al Milan: "Amorim riparte dal 9". Mondiali: "Musica Mbappè". La Francia "stende il Senegal" con la doppietta del suo capitano, in gol anche Barcola. E "anche Haaland fa doppietta". Stasera tocca al Portogallo di CR7. Formula 1: "Il bambino Kimi e il gigante Lewis. Duello mai visto".
- Ancora calciomercato in apertura: "Palestra prenotato, l'Inter avanza". No al Chelsea, l'esterno "ha scelto Chivu". Juventus: "Vicario in corsa con Dibu Martinez". Il Milan ha scelto il nuovo tecnico, è Amorim: "Un grande onore". Lazio: "Gila mette il Napoli in pole". Intervista a Capello, nel 25ennale della vittoria dello scudetto della Roma: "Fui io a propormi a Sensi".
- "Juve, basta algoritmi!". Con l'arrivo di Carnevali "meno dati virtuali e più scouting" per i bianconeri. "Il nuovo ad ribalta il metodo Comolli per ripristinare un mercato vecchio stile". Milan, ufficializzato il nuovo tecnico: è Amorim. Tra i primi nomi di mercato per i rossoneri ci sono "Ramos o Nunez". Torino, "intesa" con Zapata per il rinnovo: "Si spalmerà l'ingaggio". Serie A: "Anche il Frosinone diventa americano?". Mondiali, la Francia supera il Senegal: "Mbappè come il sole all'improvviso".
- Il focus sul "governo in tilt" in apertura: "Affogano nel bicchier d'acqua di Vannacci". C'è prima "il sì all'odg sulla remigrazione, anzi no". Campo largo: "Selfie tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, prove di programma comune". Russia: "Trump scavalca i Sei e taglia gli armamenti contro Mosca". Torre Milano: "Tutti assolti: è abusiva, però in buona fede". Il rapporto Caritas: "Povertà cronica, record di Meloni. Il 24% è occupato".
- Il G7 di Evian in apertura: "Europa-Trump, nuovo inizio". Prove di "Occidente unito", Donald "fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca". Iran: "Venerdì a Lucerna la firma dell'accordo". La morte di Ruini: "Cardinale politico che battè il comunismo". Inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo: "La Milano del fare batte sinistra e pm". Sette arresti tra i No Tav: "Raid violenti e sabotaggio dei treni, smantellata la cellula anarchica".
- "Giorgia-Donald, di nuovo amore", è il titolo d'apertura. Incontro e scambio di battute al G7 di Evian: "Siamo amici". Politica: "Al primo vertice il campo largo va subito in pezzi". Urbanistica: "L'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi". Il maxi blitz: "Treni sabotati, 7 arresti. E la sinistra rideva...". Sbarchi controllati: "L'Italia risparmia mezzo miliardo". Addio al cardinal Ruini: "Chiesa in lutto".
- Focus sulla Cassazione in apertura: "I giudici frenano le indagini del Fisco. Più difficile l'accesso ai conti correnti". L'autorizzazione deve avere "presupposti, oggetto e limiti verificabili". Mercati: "Piazza Affari, record storico. Il petrolio ripiega sotto 79 dollari". Delfin: "Leonardo Maria Del Vecchio sonda Apollo". Trump sul Libano avverte Netanyahu: "Troppi morti, deve cambiare linea".
- La guerra tra Russia ed Ucraina tra i temi in prima pagina. "Zelensky incontra Trump, chiede Patriot e negoziati seri con Putin". Urbanistica: "Ribellarsi alla gogna modello Milano". Governo e Difesa: "Il doppio Crosetto, chiede il Safe ma scrive che è inutile aderirvi". Israele: "Delirio a Evian. Trump sproloquia e dimostra di non aver capito nulla di al Sharaa".
- "Un mattone sopra", è il titolo in primo piano con riferimento all'inchiesta urbanistica di Milano. "Assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie". G7 di Evian: "Trump annaspa, l'Iran celebra". Firenze: "Sollicciano, quando il degrado è troppo. Carcere sequestrato, detenuti trasferiti". Terrorismo: "Il ritorno del teorema, otto anarchici arrestati".
- Ancora il G7 di Evian in primo piano. Trump incontra Zelensky e manda un messaggio a Putin: "Mosca faccia un accordo". Medio Oriente: "Patto Usa-Iran, incognita Libano". Beirut "stretta tra Idf ed Hezbollah". Il sondaggio: "Quell'Italia che non vuole vedere i femminicidi". Il programma del campo largo: "Battere Meloni? Poche promesse e candidati forti". Economia, Unicredit: "Doppio no tedesco. Ma Orcel avanza e pensa a Bpm".
- "Venticinque aprile dell'urbanistica milanese", si legge in prima pagina. "Assolti tutti gli imputati nel processo Torre Milano, cambia il clima a Palazzo Marino e Sala attacca Viola". Guerra in Ucraina: "Trump e i Volenterosi con Zelensky al G7. Ipotesi sui negoziati". Medio Oriente: "Lo Stato ebraico isolato dal mondo per essersi difeso". Ddl fine vita: "Audizione del Cnr, divergenze in Senato. Serve una normativa".
- La guerra russo-ucraina in apertura: "Il G7 in pressing su Mosca. Sanzioni sul petrolio russo". Trump "avverte Putin". Iran: "Venerdì la firma a Lucerna". Addio a Ruini, guidò la Cei: "Il cardinale di Chiesa e di politica". Campo largo, intervista ad Orlando: "Adesso si apra ad altre forze". Urbanistica a Milano: "Assolti costruttori e dirigenti". Il dramma: "Muore a Mykonos all'addio al nubilato".