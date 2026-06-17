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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 giugno: la rassegna stampa

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Il G7 di Evian con Donald Trump e i leader europei, la firma dell'intesa di pace attesa per venerdì tra Iran ed Usa, la morte del cardinal Ruini. E poi, ancora, il caso urbanistica a Milano e quello delle chat sessiste tra i dipendenti di Atm. Per lo sport, il calciomercato e i risultati dei Mondiali. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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