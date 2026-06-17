Il governatore Stefani ha firmato l'ordinanza anticalore a tutela di chi lavora all'aperto: da oggi, nei giorni e nelle aree segnalate a rischio alto, è vietato svolgere attività dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nelle cave. Il provvedimento resterà valido fino al 30 agosto