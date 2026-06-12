Ventimiglia, ragazzi dispersi in mare: trovati i corpi senza vita

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Ragazzi dispersi in mare alle Calandre di Ventimiglia: ritrovati i corpi senza vita

Cronaca
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Il ritrovamento è avvenuto in momenti diversi: in mattinata è stato recuperato quello di Dos Santos e nel primo pomeriggio quello di Sobi. Entrambi si trovavano nello specchio d'acqua interno del porto di Ventimiglia. Per entrambi è atteso il riconoscimento da parte dei familiari che si trovano alla banchina del porticciolo

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Le ricerche, iniziate mercoledì pomeriggio, hanno portato oggi al ritrovamento dei corpi senza vita dei due ragazzi dispersi, Whalid Sobi, 19enne marocchino, e Ewerton Bernardo Dos Santos, 25enne brasiliano. I due erano scomparsi il 9 giugno: dopo un tuffo dalla scogliera vicina alla spiaggia di Calandre di Ventimiglia, in provincia di Imperia, non erano riusciti a tornare a riva a causa delle forti correnti e delle onde. Alcuni bagnanti avevano tentato senza successo di raggiungerli per prestare soccorso. Uno di loro ha riferito di averli visti scomparire sott'acqua senza più riemergere.

Le operazioni

I due corpi sono stati ritrovati in momenti diversi: in mattinata è stato recuperato quello di Dos Santos e nel primo pomeriggio quello di Sobi. Entrambi si trovavano nello specchio d'acqua interno del porto di Ventimiglia. I corpi dei due ragazzisono stati riconosciuti da alcuni parenti: a riconoscere Ewerton è stata la zia che ha raggiunto sulla banchina i parenti di Whalid, riconosciuto poco dopo. Il suo corpo era vicino a quello dell'amico che invano aveva tentato di salvare dopo il tuffo nel mare agitato. 

Approfondimento

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Le operazioni di recupero dei corpi dei ragazzi dispersi in mare, a Ventimiglia, il 9 giugno scorso, dopo un tuffo dalla scogliera vicina alla spiaggia. Ventimiglia, 12 giugno 2026. ANSA/ALICE SPAGNOLO
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