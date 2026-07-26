Il vento solleva un gonfiabile, 3 bimbi feriti a Roccaraso (L'Aquila)

Vento solleva un gonfiabile al parco divertimenti, 3 bimbi feriti a Roccaraso (L'Aquila)Cronaca
La più grave è una bambina di 10 anni, che ha riportato diversi traumi; un bambino di 5 anni si è fratturato un gomito e un terzo ha riportato ferite lievi. Chiuso il parco
Momenti di terrore a Roccaraso, in provincia de L'Aquila, dove tre bambini sono rimasti feriti dopo che una violenta raffica di vento ha sollevato un gonfiabile all'interno del parco divertimenti in località Pratone. I piccoli stavano giocando sulla struttura quando questa è stata trascinata dal vento. Il personale del 118 è intervenuto sul posto e ha trasferito i feriti all'ospedale di Sulmona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
I bambini feriti sul gonfiabile
La situazione più seria riguarda una bambina di 10 anni, che ha riportato diversi traumi. Secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita. Un bambino di 5 anni ha invece riportato la frattura di un gomito, mentre un terzo minore ha riportato ferite lievi. Dopo l'allarme, il personale del 118 ha prestato le prime cure ai bambini sul luogo dell'incidente, prima del trasferimento all'ospedale di Sulmona.
Le indagini sulla dinamica dell'incidente
Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause dell'episodio. Tra gli aspetti al vaglio figura anche la verifica dell'eventuale corretto ancoraggio della struttura al terreno. In via precauzionale è stata disposta l'immediata chiusura del parco divertimenti.
La vicinanza dell'azienda e del sindaco
L'azienda che gestisce il parco ha espresso vicinanza ai bambini coinvolti e alle loro famiglie, spiegando che sono in corso verifiche insieme alle forze dell'ordine e ai tecnici per accertare le cause dell'accaduto. Sulla vicenda segue gli sviluppi anche il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, che ha rivolto un messaggio di vicinanza ai piccoli feriti e ai loro genitori, ribadendo che la sicurezza delle famiglie rappresenta una priorità per la località turistica.