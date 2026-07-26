Il vento solleva un gonfiabile, 3 bimbi feriti a Roccaraso (L'Aquila)

La più grave è una bambina di 10 anni, che ha riportato diversi traumi; un bambino di 5 anni si è fratturato un gomito e un terzo ha riportato ferite lievi. Chiuso il parco ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Momenti di terrore a Roccaraso, in provincia de L'Aquila, dove tre bambini sono rimasti feriti dopo che una violenta raffica di vento ha sollevato un gonfiabile all'interno del parco divertimenti in località Pratone. I piccoli stavano giocando sulla struttura quando questa è stata trascinata dal vento. Il personale del 118 è intervenuto sul posto e ha trasferito i feriti all'ospedale di Sulmona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

I bambini feriti sul gonfiabile La situazione più seria riguarda una bambina di 10 anni, che ha riportato diversi traumi. Secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita. Un bambino di 5 anni ha invece riportato la frattura di un gomito, mentre un terzo minore ha riportato ferite lievi. Dopo l'allarme, il personale del 118 ha prestato le prime cure ai bambini sul luogo dell'incidente, prima del trasferimento all'ospedale di Sulmona.

Le indagini sulla dinamica dell'incidente Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause dell'episodio. Tra gli aspetti al vaglio figura anche la verifica dell'eventuale corretto ancoraggio della struttura al terreno. In via precauzionale è stata disposta l'immediata chiusura del parco divertimenti.