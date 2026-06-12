Sciopero aerei 13 giugno, a rischio Linate, Cagliari e Verona

Non si tratta di uno stop generale ma sono previsti disagi per i passeggeri EasyJet e coloro che partono o arrivano in alcuni scali italiani. Come ricorda l’Enac, sono comunque previste fasce orarie di tutela nelle quali i voli devono essere comunque effettuati: dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. In caso di cancellazione del volo, i passeggeri hanno diritto a scegliere tra il rimborso integrale o la ricollocazione sul primo aereo disponibile ascolta articolo

Sabato 13 giugno un nuovo sciopero aereo creerà disagi ai passeggeri in Italia. La protesta non è generalizzata ma riguarda il personale di volo di EasyJet, l’handling dell’aeroporto di Milano Linate, il controllo del traffico aereo dell’aeroporto di Verona e il personale operativo dello scalo di Cagliari. Uno sciopero che, nonostante non sia esteso a livello nazionale, provocherà ritardi e cancellazioni su molte tratte.

Sciopero EasyJet I primi a incrociare le braccia saranno i membri del personale di volo della compagnia aerea EasyJet. Lo sciopero di piloti e assistenti di volo inizierà alle 6 del mattino e proseguirà fino a mezzanotte. Come si legge nel comunicato diffuso dall’Ente nazionale per l'aviazione civile, sono comunque garantiti i voli di alcune fasce orarie (dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21) e i collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera (come Malpensa-Lampedusa, Napoli-Palermo e Napoli-Olbia). Assicurato inoltre “l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero ed il regolare svolgimento dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall'inizio dello sciopero”. Potrebbe interessarti Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a giugno: calendario

Stop a Verona e Cagliari, 4 ore a Linate Allo scalo di Verona si ferma il personale ENAV addetto al controllo del traffico aereo: lo stop è previsto per l’intera giornata, dalle 6 a mezzanotte. Questo comporterà possibili ritardi a catena dovuti alla difficoltà di gestione di decolli e atterraggi. Disagi per quanto riguarda le operazioni di terra invece nello scalo sardo di Cagliari, dove lo sciopero interesserà il personale della società di gestione aeroportuale Sogaer: anche in questo caso i lavoratori incroceranno le braccia dalle 6 a mezzanotte. Nello scalo di Milano Linate la protesta potrebbe avere un impatto minore vista la durata di quattro ore: il personale operante nel Piazzale Ovest si fermerà solo dalle 12 alle 16.