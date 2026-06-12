Salvo sorprese, il Tribunale di Sorveglianza di Milano dovrebbe prendere atto del provvedimento di clemenza concesso all'ex consigliera lombarda dal presidente della Repubblica e quindi dell'estinzione della pena residua, perché sarà "cessata la materia del contendere"

L’udienza di oggi

Nicole Minetti è stata condannata a un totale di 3 anni e 11 mesi per il caso Ruby bis e per la vicenda delle "spese allegre" al Pirellone. Dopo le condanne definitive, Minetti - assistita dagli avvocati Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi - aveva presentato richiesta per scontare la pena in affidamento ai servizi sociali. L’udienza di oggi fa parte di quel procedimento: in un primo momento era stata fissata a dicembre e poi rinviata, ma il 18 febbraio è arrivata la grazia che ha estinto quella pena. Oggi, quindi, il Tribunale di Sorveglianza - attraverso un’ordinanza dei giudici - dovrebbe prendere atto del provvedimento di clemenza e quindi della decadenza del titolo di esecuzione pena, perché sarà "cessata la materia del contendere".