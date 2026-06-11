Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cinisello Balsamo, dà fuoco al padre 73enne e lo lascia morire tra le fiamme: arrestato

Cronaca
©Ansa

A Cinisello Balsamo un 47enne ha cosparso il padre di liquido infiammabile dopo averlo colpito con un oggetto contundente. I carabinieri lo hanno bloccato mentre l'abitazione era avvolta dalle fiamme

ascolta articolo

Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della Stazione di Cinisello Balsamo, Milano, nelle prime ore del mattino sono intervenuti in un'abitazione del paese per un incendio in corso. I militari, con il personale della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, hanno cercato di contenere le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo i primi accertamenti, il figlio - verosimilmente affetto da disturbi della personalità - avrebbe colpito il padre con un corpo contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. L'uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato dai militari.

Indagini coordinate dalla Procura

Sul posto è atteso il pubblico ministero della Procura di Monza, che coordina le indagini per ricostruire l'intera dinamica dell'omicidio. Presenti anche il medico legale e la Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Milano.

Potrebbe interessarti

Omicidio Certosa, l'autopsia: oltre 30 coltellate alle gambe

Cronaca: Ultime notizie

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Gli ultimi sviluppi del conflitto Usa-Iran, con Trump che ha lanciato nuovi raid contro Teheran,...

16 foto

Omicidio Milano Certosa, autopsia: "Gianluca ucciso con 30 coltellate"

Cronaca

In carcere due giovani legati ai Latin Kings, accusati di omicidio aggravato: uno è stato fermato...

La tangenziale di Napoli è la prima Smart road italiana

Cronaca

Monitoraggio del traffico, del rischio idrogeologico e comunicazione infrastruttura-veicolo: le...

Grandine e vento nel Milanese e in Brianza: una ferita non grave

Cronaca

Colpiti anche i comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Segnalati alberi pericolanti e...

Morto Matteo Fantuzzi, il poeta italiano aveva 46 anni

Cronaca

Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e residente a Lugo di...

Cronaca: i più letti