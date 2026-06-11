A Cinisello Balsamo un 47enne ha cosparso il padre di liquido infiammabile dopo averlo colpito con un oggetto contundente. I carabinieri lo hanno bloccato mentre l'abitazione era avvolta dalle fiamme

Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della Stazione di Cinisello Balsamo, Milano, nelle prime ore del mattino sono intervenuti in un'abitazione del paese per un incendio in corso. I militari, con il personale della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, hanno cercato di contenere le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.