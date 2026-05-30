Sequestrati 450 kg di stupefacenti, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche in contesti giovanili. Identificate 297mila persone nei controlli mirati in quartieri sensibili e aree vicino ai locali notturni. La premier Giorgia Meloni parla di "colpo durissimo alla criminalità" e ringrazia la Polizia di Stato per l'operazione ascolta articolo

Si è conclusa con 1.335 arresti, di cui 31 minorenni e 2.358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori, un'operazione nazionale ad alto impatto investigativo contro spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. L'attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori.

Il commento della presidente del Consiglio "Milletrecentotrentacinque arresti, 2.358 denunce, oltre 430 chili di droga, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche sequestrate: l'imponente operazione condotta su tutto il territorio nazionale segna un colpo durissimo alla criminalità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. "Complimenti alla polizia di Stato e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato - sottolinea la premier -. Il governo continuerà ad andare avanti con determinazione sulla strada della legalità e della sicurezza. Anche per questo abbiamo rafforzato gli strumenti di contrasto al porto abusivo di armi, comprese quelle da taglio: ogni colpo alla criminalità significa

più tutela e più serenità per tutti i cittadini".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Forze impiegate e sequestri di droga L'operazione è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. L'attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato al sequestro di circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.