Polizia, maxi operazione nazionale: 1.335 arresti. Meloni: "Colpo durissimo a criminalità"Cronaca
Sequestrati 450 kg di stupefacenti, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche in contesti giovanili. Identificate 297mila persone nei controlli mirati in quartieri sensibili e aree vicino ai locali notturni. La premier Giorgia Meloni parla di "colpo durissimo alla criminalità" e ringrazia la Polizia di Stato per l'operazione
Si è conclusa con 1.335 arresti, di cui 31 minorenni e 2.358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori, un'operazione nazionale ad alto impatto investigativo contro spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. L'attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori.
Il commento della presidente del Consiglio
"Milletrecentotrentacinque arresti, 2.358 denunce, oltre 430 chili di droga, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche sequestrate: l'imponente operazione condotta su tutto il territorio nazionale segna un colpo durissimo alla criminalità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. "Complimenti alla polizia di Stato e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato - sottolinea la premier -. Il governo continuerà ad andare avanti con determinazione sulla strada della legalità e della sicurezza. Anche per questo abbiamo rafforzato gli strumenti di contrasto al porto abusivo di armi, comprese quelle da taglio: ogni colpo alla criminalità significa
più tutela e più serenità per tutti i cittadini".
Forze impiegate e sequestri di droga
L'operazione è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. L'attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato al sequestro di circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.
Armi da fuoco e armi bianche
A conferma dell'efficacia dell'attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, comprese armi a canna lunga tra cui un fucile d'assalto, diverse armi da guerra, un giubbotto antiproiettili e numeroso munizionamento. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto tra i giovani, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. Sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.