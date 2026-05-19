Gli episodi riguardano la gestione degli appalti pubblici e il rilascio di autorizzazioni agli imprenditori reggini coinvolti che sono amministratori di due società sequestrate. L'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, in una nota, esprime "massima fiducia nella magistratura e assicura piena collaborazione all'autorità giudiziaria" in relazione agli arresti di stamani per corruzione



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Quattro persone sono state arrestate per corruzione a Reggio Calabria. Si tratta di due dipendenti dell'ufficio tecnico del Comune e di due imprenditori. Il blitz è avvenuto questa mattina quando gli agenti della squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore Giuseppe Borrelli. Un dipendente pubblico è stato portato in carcere mentre per gli altri tre indagati il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari.

Arresti Il Gip di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Arturo Arcano, 63 anni, funzionario del comune di Reggio Calabria per l'ipotesi di corruzione e altro. Insieme ad Arcano, la squadra mobile di Reggio Calabria, diretta da Gianfranco Minissale, ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Giancarlo Cutrupi, 61 anni, anch'egli funzionario dell'amministrazione comunale, e agli imprenditori Demetrio Cama, 51 anni, amministratore della societa' Ecolog, e ad Antonino Ottaviano Scopelliti, 27 anni, amministratore della societa' AS costruzioni. Secondo quanto riferito in conferenza stampa dal procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli, al momento non vi sono amministratori comunali coinvolti nell'inchiesta. Approfondimento Sicila, Cuffaro patteggia 3 anni per inchiesta su corruzione sanità