Kate Middleton sarà a Reggio Emilia oggi, 13 maggio, e domani 14 maggio per una visita privata dedicata a un tema che segue da anni: l’educazione nella prima infanzia. La principessa del Galles visiterà il centro internazionale Loris Malaguzzi per approfondire il metodo educativo “Reggio Approach”. Si tratta di una visita informale che rappresenta il primo viaggio all’estero di Middleton dopo la malattia. La sua ultima missione all'estero in veste di membro della famiglia reale era infatti avvenuta a dicembre 2022, quando aveva accompagnato il marito William a Boston, negli Usa.

Il programma della visita

Middleton arriverà oggi a Reggio Emilia intorno all'ora di pranzo. Sarà ricevuta dal sindaco Marco Massari in piazza Prampolini, poi visiterà il Centro internazionale Loris Malaguzzi, sede della Fondazione Reggio Children e punto di riferimento del “Reggio Approach”. Nel corso della giornata farà tappa anche in una scuola e trascorrerà la notte sulle colline reggiane. Giovedì visiterà un altro istituto scolastico e una realtà legata al mondo educativo reggiano, per poi spostarsi sulle colline parmensi per il pranzo e rientrare successivamente nel Regno Unito.

In Italia la prima di una serie di visite internazionali

Secondo quanto riferito da un portavoce di Kensington Palace e da Christian Guy, executive director del Centre for Early Childhood della Royal Foundation, la visita italiana rappresenta l’inizio di un percorso più ampio. "Con questa sua prima visita in Italia, la principessa ha la volontà di inaugurare una serie di visite internazionali regolari perché desidera portare avanti una missione globale incentrata sulla prima infanzia”, è stato spiegato durante l’incontro con la stampa al centro internazionale Loris Malaguzzi a Reggio Emilia. “L’obiettivo è quello di esplorare diversi modelli educativi, partendo da quello più importante, per creare un'alleanza e una collaborazione mondiale per rafforzare la sua fondazione".

L’interesse per i temi dell’infanzia

"La sensibilità che la Principessa Kate ha più volte dimostrato verso i temi della prima infanzia rende questo incontro particolarmente importante”, ha commentato Francesco Profumo, presidente di Fondazione Reggio Children. Kensington Palace ha inoltre spiegato che la principessa desidera “vedere dal vivo e toccare con mano il Reggio Approach per poi riportare il know-how in Gran Bretagna”. È stato ricordato anche il suo legame con l’Italia: Kate "ha studiato a Firenze e negli ultimi 15 anni si è buttata a capofitto sugli approcci all'infanzia. Ne ha parlato anche col principe William ed è impaziente di fare questa visita perché è un tema che le sta molto a cuore e vuole sensibilizzare l'opinione pubblica".