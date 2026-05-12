A Milano torna “Leaders for Change 2026: il Futuro è inclusivo”

IA Palazzo Marino la conferenza internazionale che riunisce istituzioni, imprese e associazioni per i diritti italiane ed europee per parlare di inclusione, diritti civili e sviluppo economico sostenibile, con particolare attenzione ai diritti delle persone LGBTQIA+ e alle minoranze discriminate ascolta articolo

Dopo 11 anni dalla prima edizione, torna Leaders for Change 2026, la conferenza internazionale dedicata al rapporto tra inclusione, diritti civili e sviluppo economico sostenibile. In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti rispetto a diritti e tolleranza, risulta fondamentale valorizzare l'inclusione come strumento di coesione sociale. L'evento è promosso da EDGE e EPBN-European Pride Business Network con il Patrocinio del Comune di Milano, il sostegno di Rete RE.A.DY, sponsor ABB e con l’aiuto di NGLCC.

Riscoprire il valore dell’inclusione in un mondo sempre più diviso L’edizione 2026, dal titolo “Il Futuro è inclusivo”, vuole essere un confronto europeo tra istituzioni, aziende, associazioni civili, università, centri di ricerca e organizzazioni internazionali sui temi della Diversity, Equity & Inclusion (DEI), con particolare attenzione ai diritti delle persone LGBTQIA+ e delle minoranze esposte a discriminazione. In un mondo caratterizzato dalla crescita dell’hate speech e da tensioni in tema di diritti civili, Leader for Change 2026 vuole rilanciare il valore dell’inclusione come leva strategica per la competitività economica, la coesione sociale e la qualità democratica dei territori. Per questo, l’evento non poteva che tenersi a Milano, capitale dell’innovazione, della creatività e della valorizzazione della diversità. Negli ultimi anni, la città ha infatti intrapreso un percorso specifico sul fronte delle politiche antidiscriminatorie e dell’inclusione sociale. Leggi anche Com’è cambiata la percezione dell’omosessualità nel mondo?