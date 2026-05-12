Proseguono le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Da fonti investigative si apprende che è la pista familiare al momento quella privilegiata dagli inquirenti. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della Squadra Mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.