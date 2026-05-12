Proseguono le indagini della Squadra Mobile di Campobasso: delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate. Proseguono gli interrogatori
Proseguono le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Da fonti investigative si apprende che è la pista familiare al momento quella privilegiata dagli inquirenti. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della Squadra Mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.
Proseguono le indagini: fino a sabato interrogatori
Nel corso delle indagini sono state incrociate le dichiarazioni rese dai testimoni e in diversi casi sarebbero emerse contraddizioni. Sempre dalle stesse fonti si apprende anche che serviranno ancora alcune settimane per poter tirare le prime conclusioni dell'indagine. Da oggi e fino a sabato intanto proseguiranno gli interrogatori in Questura mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella alla ricerca di tracce della ricina.
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