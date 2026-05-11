Procura di Prato riapre l'indagine sulla morte di Luana D'Orazio

Il decesso risale al 2021

La giovane operaia, 22 anni, madre di un bambino, finì per rimanere incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo. I due titolari della ditta, moglie e marito, hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo; un tecnico manutentore, esterno all'azienda, è stato assolto in primo grado e ci sarà appello. In realtà la riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri, eventuali, profili di responsabilità.