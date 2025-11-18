Prato, tecnico assolto per l’orditoio di Luana D’Orazio

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Luana D’Orazio, a Prato assolto il tecnico accusato di manomissione dell’orditoio

Cronaca

La sentenza chiude uno dei processi più delicati legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro del distretto tessile. Il giudice ha escluso le responsabilità dell’imputato, accogliendo integralmente la ricostruzione presentata dalla difesa

ascolta articolo

È stato assolto con formula piena il manutentore Mario Cusimano, accusato di omicidio colposo e di aver rimosso le cautele antinfortunistiche sull’orditoio tessile che il 3 maggio 2021 ha causato la morte di Luana D’Orazio. Il pubblico ministero, Vincenzo Nitti, aveva chiesto una condanna di 2 anni e 8 mesi, ma il giudice Santinelli ha ritenuto fondata la difesa di Cusimano, guidata dall’avvocato Melissa Stefanacci. 

Il processo

Durante il processo, la difesa ha sollevato “diversi dubbi” sulla reale responsabilità di Cusimano, sostenendo che la manomissione dell’orditoio potesse essere stata eseguita da altri tecnici, tra cui elettricisti. Secondo la difesa, nei manuali tecnici sequestrati è comparso il nome a penna di un altro esperto elettricista, non legato alle fatture dell’azienda tessile, che potrebbe aver effettuato le modifiche per disattivare i dispositivi di sicurezza. I titolari dell’azienda tessile (Orditura Luana), Daniele Faggi e Luana Coppini, avevano invece patteggiato condanne rispettivamente a 1 anno e 6 mesi e a 2 anni di reclusione con sospensione condizionale.

Approfondimento

Madre di Luana D'Orazio, morta sul lavoro: "Servono pene più severe"

Cronaca: Ultime notizie

Donna accoltellata in auto a Roma: “Aggredita dal mio compagno”

Cronaca

La 37enne è stata soccorsa sul Grande raccordo anulare, tra gli svincoli Cassia e Flaminia, ed è...

Pordenone, bus con studenti in un fosso dopo scontro con una macchina

Cronaca

Il mezzo trasportava una ventina di alunni dell'istituto Lepido Rocco di Portogruaro (Venezia)....

Prato, tecnico assolto per l’orditoio di Luana D’Orazio

Cronaca

La sentenza chiude uno dei processi più delicati legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro del...

Trapianto capelli in studio non autorizzato, ricoverata una donna

Cronaca

L’attività abusiva è stata scoperta dalla squadra mobile della città toscana che ha avviato le...

Incidente a Milano, uomo investito dal filobus: è gravissimo

Cronaca

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in viale Jenner. Il ferito, un 52enne di...

Cronaca: i più letti