Prato, tecnico assolto per l’orditoio di Luana D’Orazio

È stato assolto con formula piena il manutentore Mario Cusimano, accusato di omicidio colposo e di aver rimosso le cautele antinfortunistiche sull’orditoio tessile che il 3 maggio 2021 ha causato la morte di Luana D’Orazio. Il pubblico ministero, Vincenzo Nitti, aveva chiesto una condanna di 2 anni e 8 mesi, ma il giudice Santinelli ha ritenuto fondata la difesa di Cusimano, guidata dall’avvocato Melissa Stefanacci.