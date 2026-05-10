Napoli, rissa a Porta Capuana: morto un 32enne, fermato l’aggressore

L'uomo è deceduto in ospedale. Il presunto aggressore è accusato di omicidio. Momenti di tensione durante l’intervento della polizia, che ha evitato il linciaggio dell’uomo

Un 32enne è morto in ospedale a seguito delle ferite riportate durante una rissa tra scoppiata nel pomeriggio a Napoli , nella zona di Porta Capuana. L’uomo, originario del Burkina Faso, era stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi. Poco dopo è deceduto. Il presunto aggressore è stato fermato dalla polizia di stato intervenuta sul posto.

Momenti di tensione con la polizia

Non sono mancati momenti di tensione con la polizia che è dovuta intervenire in forze per riportare la calma ed evitare che la rissa tra cittadini stranieri degenerasse oltre. Stando a una prima ricostruzione, dopo l’aggressione, il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, si sarebbe barricato in un bar per sfuggire alla rabbia delle persone presenti in piazza. L'intervento della polizia con diverse volanti e gli agenti dei reparti mobili in assetto antisommossa, oltre ad alcuni militari dell'esercito, ha evitato il linciaggio ai danni dell'uomo. Il 58enne è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio.