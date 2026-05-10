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Incidente stradale a Bolzano, auto finisce in scarpata: muore 29enne

Cronaca
©Ansa

L'auto della giovane vittima è uscita di strada finendo la corsa contro alcuni alberi presenti nella scarpata. Insieme a lei viaggiavano altre due persone, una rimasta lievemente ferita e trasportata all'ospedale di Merano mentre l'altra è rimasta incolume

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Una ragazza di 29 anni è morta nella notte dopo che l'auto che guidava è finita in una scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla strada provinciale 122 nel comune di Ultimo, in provincia di Bolzano.

L’incidente

L'auto, secondo quanto ricostruito finora, in un tratto privo di guard rail, è uscita di strada finendo la corsa dopo circa 200 metri contro alcuni alberi presenti nella scarpata. Insieme a lei viaggiavano altre due persone, una rimasta lievemente ferita e trasportata all'ospedale di Merano mentre l'altra è rimasta incolume. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Merano. 

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