Incidente stradale a Bolzano, auto finisce in scarpata: muore 29enne

L'auto della giovane vittima è uscita di strada finendo la corsa contro alcuni alberi presenti nella scarpata. Insieme a lei viaggiavano altre due persone, una rimasta lievemente ferita e trasportata all'ospedale di Merano mentre l'altra è rimasta incolume

Una ragazza di 29 anni è morta nella notte dopo che l'auto che guidava è finita in una scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla strada provinciale 122 nel comune di Ultimo, in provincia di Bolzano.

L’incidente

L'auto, secondo quanto ricostruito finora, in un tratto privo di guard rail, è uscita di strada finendo la corsa dopo circa 200 metri contro alcuni alberi presenti nella scarpata. Insieme a lei viaggiavano altre due persone, una rimasta lievemente ferita e trasportata all'ospedale di Merano mentre l'altra è rimasta incolume. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Merano.