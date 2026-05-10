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Napoli, 14enne ferito gravemente per sguardo di troppo a una ragazzina: fermato 15enne

Cronaca
©Ansa

Il fatto è avvenuto nella serata di sabato in piazza Municipio. Il 15enne fermato ha aggredito la vittima colpendola con tre coltellate: il 14enne è stato trasportato in ospedale ed è in prognosi riservata. L'aggressore è accusato di tentato omicidio

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È in gravi condizioni il ragazzino di 14 anni che nella serata di sabato 9 maggio è stato ferito con un coltello a Napoli da un 15enne, poi fermato. È successo in piazza Municipio, nel pieno centro della città a pochi passi dal Maschio Angioino: sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia che hanno bloccato l’aggressore. Stando a quanto ricostruito il giovane fermato, poco più grande della vittima, ha colpito il 14enne con tre coltellate, forse per uno sguardo di troppo a una ragazzina presente in piazza. 

Tentato omicidio

La pattuglia della municipale, guidata dal comandante Ciro Esposito, è intervenuta nell’immediato perché si trovava in servizio rafforzato per la movida serale del weekend e ha notato la colluttazione in atto. La vittima è stata trasportata all'ospedale Pellegrini dove è ricoverata in prognosi riservata. Per il 15enne fermato l'ipotesi è di tentato omicidio. 

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