Napoli, chirurgo dimentica forbici in addome paziente: denunciato

L'intervento è stato eseguito in una clinica del capoluogo partenopeo, il 25 ottobre 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, la donna ha iniziato a sentirsi molto male. Dopo una lunga trafila e molta sottovalutazione, grazie alla tac richiesta dal proprio medico curante, è emerso che all'interno del suo addome i sanitari avevano dimenticato l'oggetto metallico

La protagonista di questa storia che ha dell'inverosimile è una donna di 53 anni, nata a Casandrino, in provincia di Napoli, e residente nella provincia di Piacenza. Dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico di addominoplastica ha iniziato ad avere dolori lancinanti fino a veri e propri malori con perdita di coscienza. Dopo una lunga trafila e molta sottovalutazione, grazie alla tac richiesta dal proprio medico curante, è emerso che all'interno del suo addome i sanitari avevano dimenticato un paio di forbici. La 53enne ha poi denunciato l'accaduto alla Polizia di Stato.

L'intervento è stato eseguito in una clinica del capoluogo partenopeo, il 25 ottobre 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, la donna ha iniziato a sentirsi molto male. Ha quindi ricontattato il chirurgo, che però ha attribuito i malori solo a sintomi post operatori, prescrivendole nuove analisi dalle quali era emersa un'infezione da curare con antibiotici. La situazione però non va migliorando, fino all'esito della tac, eseguita lo scorso 7 maggio in un noto centro napoletano, che ha evidenziato su un lato dell'addome la presenza di un oggetto metallico: una forbice di tipo chirurgico.