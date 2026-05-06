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Atleta paralimpico Matteo Bonacina arrestato per abusi sessuali e stalking

Cronaca
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Il campione di tiro con l’arco è agli arresti domiciliari per aver molestato almeno cinque atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. L’indagine è condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale

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È accusato di stalking e violenza sessuale Matteo Bonacina, atleta di tiro con l’arco della nazionale paralimpica che dal 5 maggio è agli arresti domiciliari. L’indagine, confermata dalle autorità, è condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale: Bonacina, stando alle prime informazioni, avrebbe pesantemente molestato almeno cinque atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. La notizia era stata anticipata anche da Repubblica, secondo cui l'atleta, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un'atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiadi di Parigi del 2024. Poi, durante gli stessi Giochi, avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato alle atlete immagini intime.

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