Lecce, figlio 12enne chiama il 112 e fa arrestare il papà per maltrattamenti alla mammaCronaca
Il minore si sarebbe nascosto sotto il letto durante l'ennesima lite tra i
genitori e avrebbe contattato il numero di emergenza, permettendo ai militari della Tenenza di Copertino di intervenire tempestivamente
E' stato disposto l'arresto domiciliare per un 49enne del posto, su ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce, dopo un episodio di maltrattamenti in famiglia che ha visto protagonista anche il figlio dodicenne della coppia, che ha allertato il 112 consentendo l'intervento immediato dei Carabinieri.
L’accaduto
Secondo quanto ricostruito, il minore si sarebbe nascosto sotto il letto durante l'ennesima lite tra i genitori e avrebbe contattato il numero di emergenza, permettendo ai militari della Tenenza di Copertino di intervenire tempestivamente. Il provvedimento cautelare scaturisce dalla denuncia della moglie, 47 anni, che ha descritto un quadro di condotte vessatorie e violente che si sarebbero ripetute negli ultimi mesi, caratterizzate da aggressioni fisiche, minacce, pressione psicologica e comportamenti umilianti, in un contesto di forte conflittualità legato alla separazione in corso.
Ripetuti maltrattamenti in famiglia
Nell'episodio più recente, avvenuto la sera del 26 aprile, l'uomo avrebbe strattonato la donna sottraendole temporaneamente il telefono cellulare, poi restituito, senza che fosse necessario il ricorso a cure mediche, ma in una situazione ritenuta comunque tale da generare nella vittima un concreto stato di paura per la propria incolumità. Gli approfondimenti investigativi dell'Arma hanno consentito di delineare un quadro compatibile con reiterati maltrattamenti in ambito familiare, già oggetto di segnalazioni pregresse e aggravato da ulteriori tensioni domestiche.