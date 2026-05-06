Il minore si sarebbe nascosto sotto il letto durante l'ennesima lite tra i

genitori e avrebbe contattato il numero di emergenza, permettendo ai militari della Tenenza di Copertino di intervenire tempestivamente ascolta articolo

E' stato disposto l'arresto domiciliare per un 49enne del posto, su ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce, dopo un episodio di maltrattamenti in famiglia che ha visto protagonista anche il figlio dodicenne della coppia, che ha allertato il 112 consentendo l'intervento immediato dei Carabinieri.

L’accaduto Secondo quanto ricostruito, il minore si sarebbe nascosto sotto il letto durante l'ennesima lite tra i genitori e avrebbe contattato il numero di emergenza, permettendo ai militari della Tenenza di Copertino di intervenire tempestivamente. Il provvedimento cautelare scaturisce dalla denuncia della moglie, 47 anni, che ha descritto un quadro di condotte vessatorie e violente che si sarebbero ripetute negli ultimi mesi, caratterizzate da aggressioni fisiche, minacce, pressione psicologica e comportamenti umilianti, in un contesto di forte conflittualità legato alla separazione in corso.



