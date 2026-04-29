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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 aprile: la rassegna stampa

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La vicenda della grazia a Nicole Minetti ancora protagonista sulle aperture della maggior parte dei giornali in edicola. Scontro tra Procura e Nordio, col ministro della Giustizia difeso dalla premier Meloni. Possibile revisione del parere, mentre si muove l'Interpol per un caso i cui contorni restano da chiarire. Trump riceve Re Carlo, rilancia un piano per Hormuz e dice: "Iran al collasso". Sfogo di Liliana Segre; "Io travolta dall'odio". Sugli sportivi lo spettacolare 5-4 di Champions tra Psg e Bayern Monaco

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25 aprile 2026

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