Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 aprile: la rassegna stampa

La vicenda della grazia a Nicole Minetti ancora protagonista sulle aperture della maggior parte dei giornali in edicola. Scontro tra Procura e Nordio, col ministro della Giustizia difeso dalla premier Meloni. Possibile revisione del parere, mentre si muove l'Interpol per un caso i cui contorni restano da chiarire. Trump riceve Re Carlo, rilancia un piano per Hormuz e dice: "Iran al collasso". Sfogo di Liliana Segre; "Io travolta dall'odio". Sugli sportivi lo spettacolare 5-4 di Champions tra Psg e Bayern Monaco
- Sono ancora gli sviluppi del caso legato alla grazia a Nicole Minetti a tenere banco sulle prime pagine dei giornali in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera si parla di 'buchi nell'indagine', con la Procura generale che dice: "Il parere può cambiare". Si muove l'Interpol, mentre Meloni conferma la fiducia a Nordio. Trump rilancia un piano per Hormuz e dichiara l'Iran "al collasso". Fotonotizia per la visita di Re Carlo III al Congresso Usa
- 'Meloni difende Nordio' titola in apertura La Repubblica, con la premier che sulla vicenda Minetti precisa: "Dal governo nulla di sbagliato, verifiche fatte dalla Procura". Nuove indagini affidate all'Interpol. Sì al decreto Primo maggio, ma è tensione sulle accise. Di spalla, lo sfogo di Liliana Segre: "Come nel 1938, mi chiedono 'perché non muori?'". Crisi del petrolio, gli Emirati lasciano l'Opec
- Lo scontro Procura-Nordio è il titolo principale anche sull'edizione odierna della Stampa, dove si legge che tra le domande del ministero non ce n'era nessuna sul bimbo adottato. I giudici: "Noi ingenui, fatti gravissimi". Anche qui fotonotizia per le parole di Segre, che dice di sentirsi "travolta dall'odio". Decreto Primo maggio: un miliardo per il lavoro, stop ai contratti pirata
- 'Grazia Minetti, nuove verifiche' è, invece, il titolo scelto dal Messaggero per raccontare le nuove tappe del caso che ha scosso il governo. Meloni: "Nordio ha seguito la prassi, ma è il Pg che indaga. Escludo le dimissioni". Incastrato da due video l'uomo che sparò alla coppia dell'Anpi in occasione delle manifestazioni del 25 aprile a Roma
- Sulla Gazzetta dello Sport spazio ai piani del Milan per la prossima stagione, con i nomi di Zirkzee e Sorloth in cima alla lista per rivoluzionare il reparto d'attacco. Taglio alto per la spettacolare sfida di andata di Champions Legaue tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, conclusa col successo dei parigini al termine di un pirotecnico 5-4
- Il calciomercato tiene banco anche sul Corriere dello Sport, col sogno Nico Paz per l'Inter, anche se il numero 10 del Como sembra essere intenzionato a tornare al Real Madrid. Piazza pulita all'Aia, dove è in arrivo un commissario dopo la squalifica del presidente Zappi per 13 mesi. Inchiesta di Milano: Rocchi non va dal pm, atteso Gervasoni
- Calciomercato in primo piano anche su Tuttosport, con Alisson che è il prescelto per la porta della Juventus. Principio d'intesa con l'estremo difensore brasiliano che vuole lasciare il Liverpool. Sul piatto un triennale da 4,5 milioni a stagione più bonus
- Sul Giornale spazio alla difesa di Nicole Minetti, che dice: "Gogna per mio figlio". Meloni si difende: "Governo estraneo". Nuove indagini, interverrà l'interpol. Ecco cosa non torna nelle due versioni. Asse fra Trump e Re Carlo III con sguardo a Hormuz: "Mai alleati così stretti"
- 'Credito, arriva la stretta sulle imprese' titola in apertura Il Sole 24 Ore, dove a centro pagina trova spazio anche la notizia dell'abbandono dell'Opec da parte degli Emirati, con i nuovi equilibri tra i signori del petrolio
- Sul Fatto Quotidiano, autore dello scoop che ha portato all'esplosione del caso Minetti, si sottolinea come la grazie possa saltare con la comparsa di un nuovo reato. Il Colle contro Nordio, Meloni lo salva e attacca le toghe
- Le carte della vicenda Minetti sulla prima di Libero, secondo cui è stata la procura di Milano a dare il primo via libera alla grazia, sulla base di un decreto del tribunale dei minori di Venezia. Meloni: "Le indagini non le fa il governo"
- 'Ultimo maggio' è il gioco di parole scelto dal Manifesto per criticare il decreto varato dal governo con le misure sul lavoro. 'Il governo non ha soldi', si legge, 'e spera in una deroga al patto di stabilità, dopo averlo firmato, per un finale di legislatura meno mesto'
- Caso Minetti in apertura anche sul Resto del Carlino. Indaga l'Interpol, ma Meloni blinda Nordio. La premier difende l'iter della grazia: niente di errato. Il Guardasigilli non si dimetterà. Re Carlo al Congresso Usa: "Alleati per stroria e futuro"