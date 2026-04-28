Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 aprile: la rassegna stampa

Le "verifiche urgenti" richieste dal Quirinale al ministero della Giustizia nell'ambito della grazia concessa a Nicole Minetti dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Spazio poi ancora per le "falle nella sicurezza" Usa dopo gli spari a Trump, per la guerra in Medio Oriente, per le accuse di Venezi e per l'inchiesta arbitri che sta scuotendo il mondo del calcio
- Tra i titoli in primo piano quello che riguarda la Guerra in Medio Oriente: "Hormuz, i dubbi Usa sull'offerta dell'Iran (e il ruolo di Putin)". Usa: "Trump e gli spari, falle nella sicurezza". Spazio poi per la vicenda Minetti: "La grazia è un caso". Il Colle a Nordio: "Supposte falsità nella richiesta di clemenza, verifiche urgenti". Sport, arbitropoli: "L'inchiesta non tocca i club". E ancora focus sulla "dieta impossibile del maratoneta, 115 grammi di carboidrati all'ora".
- Ancora il caso Minetti in primo piano: "Grazia, il Quirinale contro Nordio". Dubbi sui requisiti per la clemenza: "Serve una verifica". Il ministro: "No ad elementi negativi". Il Pd: "Si dimetta". Sparatoria alla Casa Bianca, Allen in aula incriminato: "Tentato omicidio di Trump". Spazio ancora per l'accusa di Venezi all'orchestra: "Io, offesa e bullizzata". Caso arbitri, l'inchiesta si allarga: "Rocchi parlava con molti club".
- "Minetti, il caso Colle-Nordio", è il titolo d'apertura del quotidiano torinese. Grazia all'ex igienista dentale, il Quirinale al ministero: "Supposte falsità negli atti, verifiche urgenti". Focus poi sulla visita negli Usa del reale britannico: "Re Carlo d'America". Così il sovrano può "ricucire i rapporti tra Washington e Londra". Venezi attacca tutti: "Io bullizzata". E prepara "la causa contro la Fenice". Politica: "Soldi di Berlusconi, Dell'Utri a processo". Arbitri, l'inchiesta si allarga: "Sotto la lente anche i club".
- La richiesta di approfondimento del Quirinale a Nordio in apertura: "Minetti, la grazia diventa un caso". Lettera del Colle al ministero di Giustizia: "Supposte falsità, requisiti da verificare". Crans-Montana, la ricostruzione esclusiva: "Jessica fugge e spintona i ragazzi. Ha acceso lei le candele". Spari alla cena di gala di Trump: "Servizi di sicurezza sotto accusa". Scandalo arbitri: "Inter salva (per ora). Ma sono in arrivo altri indagati".
- Scandalo Minetti: "Grazia e disgrazia". Mattarella "scarica Nordio, caso ripaerto". Dopo lo "sccop del Fatto, nuove indagini sui punti oscuri". E l'ex igienista dentale "nega tutto". Intanto Venezi "inguaia il centrodestra che rischia di giocarsi Venezia". Politica: "Dell'Utri a giudizio, nascosti 10 milioni prestati da Silvio". Calcio, Gravina: "Il palazzo dello scandalo va a Ceferin (n.1 Fifa)". La Rai "vende gli immobili", Fiorello protesta ed è "contro".
- L'inchiesta arbitri e la svolta della procura in apertura: "Nessun club è indagato". Secondo quanto emerso "l'Inter non è coinvolta". Nel mirino "5 gare, non di quest'anno". Milan, Modric: "Stagione finita". Juventus: "Vlahovic si riavvicina, rinnovo di due anni".
- Il caso Rocchi in primo piano: "Una faida arbitrale". Tensioni a Milano tra procura e Pm, "Tommasi nominato designatore ad interim". L'indagine "non riguarda società e dirigenti". E Gravina "potrebbe mettere sotto tutela l'Aia". Coppa Italia: "Calhanoglu agita l'Inter". Corsa Champions: "Juve e Yildiz, ecco il conto". Grana Milan: "Perde Modric". Pazza Lazio: "Ci pensa Maldini". Favola Mendy: "Cagliari quasi salvo".
- L'inchiesta arbitri apre il quotidiano sportivo torinese: "Il calcio in bilico". Oltre a Rocchi, Gervasoni, Di Vuolo, Nasca e Paterna "ci sono altri indagati ma non l'Inter ed i suoi dirigenti". Focus sul campo, il retroscena: "Vlahovic? Da Juve se...". Inter: "Calhanoglu ancora ko. Perde Coppa Italia e rinnovo?". Milan, lo zigomo di Modric fa crac: stagione finita. Torino: "D'Aversa, un mese super per restare". Champions, andata semifinali: "Kvara, Olise e fantasia".
- In primo piano le parole di Donald Trump sulla "violenza Dem": "Folli, io non sono un re". Medio Oriente: "Iran e Usa troppo lontani. Hormuz blocca anche la pace". Paura in vista del primo maggio: "I Carc e il piano Cospito, arruolare le baby Br". Focus sul premier spagnolo: "Sanchez, l'eroe di Elly aumenta le spese militari e copia il modello Albania". La Venezi al contrattacco: "Io bullizzata". Caso Minetti, "dubbi sulla grazia", ma per lei "è tutto regolare".
- Focus d'apertura sulla grazia alla Minetti che "finisce al Var". L'inchiesta del Fatto avanza "sospetti sul figlio adottato", il Quirinale "chiede chiarimenti". L'opposizione "assalta Nordio". I commenti sull vicenda Trump: "Lo incolpano pure se qualcuno gli spara". Spazio per la "bugia della Venezi scaricata dal premier". Fotonotizia sui volantini di due candidati Dem: "Nel nome di Allah votate il Pd". Calcio, Moggi assolve Rocchi: "Arbitro integerrimo".
- I provvedimenti in vista del Cdm in apertura: "Decreto lavoro, arrivano i bonus 2.0 per donne, giovani e Zes Unica". Grazia a Minetti: "Il Quirinale chiede informazioni urgenti a Nordio". Svolta per Delfin: "Leonardo Maria Delvecchio diventa primo azionista". Focus sui bond sovrani: "Salgono i tassi dei titoli di Stato. I mercati anticipano Fed e Bce". Confindustria, l'allarme: "Rischio di crisi energetica più grave di sempre".
- Il Medio Oriente tra i temi in prima pagina: "Tutti gli onori di Putin a Teheran". Il minsitro degli esteri iraniano Araghchi va in Russia e "incontra il capo del Cremlino in persona". Politica: "Il peccato di Mattarella" che ha "firmato la grazia a Minetti". Calcio: "Il processo di Biscardi". Cosa sappiamo di "arbitropoli"? "Niente, se non il metodo mediatico dei pm di Milano". Ucraina: "Il cuore del mondo libero batte a Kiev".
- "Cronaca vera" è il titolo in apertura. Il riferimento è all'attentatore di Washington "incriminato per il tentato omicidio di Trump mentre esplode ogni tipo di teoria cospirativa". Medio Oriente, l'Iran agli Usa: "Riparire Hormuz, poi il nucleare". Politica: "Mattarella-Nordio, tensione sulla grazia". Dubbi sul provvedimento in favore di Nicole Minetti. Conti pubblici: "Il Dfp scontenta tutti". Israele: "La lista anti-Netanyahu ha lo stesso programma".
- In apertura il caso Minetti che "manda in tilt le istituzioni". La grazia "fu gestita da Bartolozzi". Mattarella chiede a Nordio "di verificare se nella domanda dell'ex igienista dentale ci siano falsità". Usa, parla Trump: "L'attentato? Colpa dei No Kings". Finanza, la scalata del giovane Delvecchio: "Effetto domino".
- "Il bilancio della vergogna" è il titolo in primo piano. Sabato 25 aprile 2026 "un punto di non ritorno. Ora facciamo fronte comune contro il virus antisemita", è l'appello lanciato in prima pagina. Politica: "Il decreto lavoro sul tavolo del Cdm. Poche risorse". L'incontro: "Araghchi in Russia irrita gli Usa, Putin si ritrova mediatore".
- In apertura le scelte del governo: "Lavoro, il nuovo decreto. Arriva il salario giusto". La paga "sulla base degli accordi migliori, garanzie ai rider, lotta ai contratti pirata". Grazia a Minetti: "Ipotesi falsità". Il Colle a Nordio: "Verificare". Riassetto Delfin: "Leonardo Maria Delvecchio sale al 37,5%". Caso arbitri, l'inchiesta si allarga: "Più di cinque indagati, ma l'Inter non è coinvolta".