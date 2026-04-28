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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 aprile: la rassegna stampa

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Le "verifiche urgenti" richieste dal Quirinale al ministero della Giustizia nell'ambito della grazia concessa a Nicole Minetti dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Spazio poi ancora per le "falle nella sicurezza" Usa dopo gli spari a Trump, per la guerra in Medio Oriente, per le accuse di Venezi e per l'inchiesta arbitri che sta scuotendo il mondo del calcio

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25 aprile 2026

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