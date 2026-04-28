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Ricercato dal 2024 per abusi su minorenne, preso nel Salernitano

Cronaca
©Ansa

 Il 71enne aveva fatto perdere le tracce rifugiandosi in un appartamento di Agropoli dove è stato rintracciato dai militari dell'arma dopo ripetuti e continui appostamenti

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I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, hanno arrestato, ad Agropoli, in provincia di Salerno, il 71enne Giuseppe Pignalosa, diventato irreperibile nel 2024, dopo una condanna a sei anni e mezzo di carcere per violenza sessuale su minore.
Gli abusi risalgono al 2012 e Pignalosa doveva scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione. Il 71enne aveva fatto perdere le tracce rifugiandosi in un appartamento di Agropoli dove è stato rintracciato dai militari dell'arma dopo ripetuti e continui appostamenti. Nonostante i reiterati inviti a consegnarsi, i carabinieri, che nel frattempo avevano circondato l'edificio, sono stati costretti a fare irruzione nell'abitazione per catturare il ricercato che si è rifiutato di aprire la porta d'ingresso.

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