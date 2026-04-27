Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina l'assalto al gala con la stampa all'Hilton di Washington dove si trovavano Trump e i membri del governo. Il presidente è rimasto illeso. Il presunto attentatore si definiva un “assassino federale gentile” e oggi comparirà in tribunale. Il commento di Trump: “Non ho avuto paura, so come va la vita, viviamo in un mondo di pazzi"
- In apertura l'assalto al gala con la stampa all'Hilton di Washington con il titolo “Spari alla cena con Trump” e l’editoriale “Assedio alla verità”. Spazio anche ai “Dubbi non solo in rete”: “Dal web a Don Winslow: diversivo per il consenso”. In primo piano anche l’intervista a “Kichard Ford: ci governa come se il Paese fosse suo”. In alto spazio allo sport con “Torino-Inter 2-2. Tra Milan e Juve un pari senza gol”. In spalla: “Accuse, denunce. Scontro tra Anpi e Brigata ebraica”.
- In apertura l’irruzione armata alla serata di gala con i giornalisti a Washington “Trump, cena con sparatoria”, con il commento “L’America dell’odio” e la storia “Un attentato diverso dagli altri”. Al centro pagina “Anpi e Brigata ebraica, scambio di accuse”. In taglio basso spazio allo sport con “Rocchi e il mistero della combine Inter sotto assedio”. Presente anche “La Fenice licenzia Venezi ‘Troppe offese all’orchestra’”.
- In apertura “Terzo agguato a Trump nell’America dell’odio” con il commento “La parabola Donald vittima di sé stesso”. In primo piano anche la guerra in Iran con il titolo “Iran e Stati Uniti schiavi della guerra”. In evidenza anche il richiamo sportivo “Pari d’oro”. In spalla: “Bufera 25 aprile. Rottura tra Anpi e la famiglia Segre”. Altro titolo in prima pagina è “La Fenice licenzia Beatrice Venezi ‘Ha offeso l’onore della Fondazione’”.
- In apertura “Trump sotto tiro”, con gli approfondimenti “La lettera di Cole. ‘Io, killer gentile’”, “Complotto: teoria sempre di moda”, e gli editoriali “Oltre l'assalto. l’esame Iran” e “Effetto incerto sugli elettori”. In alto: “Il sistema arbitri nel mirino dei pm”. Al centro pagina spazio a “Meloni: stop al fanatismo politico. L’opposizione: loro seminano paura”. In taglio basso: “‘Offese all’orchestra’. La Fenice licenzia la direttrice Venezi”.
- In apertura “Trump nel mirino. Sparatoria alla cena con i giornalisti”. Il titolo economico centrale è “Imprese, ai vertici il 15% è sopra i 70 anni”. In spalla: “Arriva il 730, documenti e ricevute digitali blindano il bonus”. Richiamo anche per “Cripto-attività e plusvalenze: decisivo il costo fiscale”. In taglio centrale spazio a “L’inchiesta sugli arbitri rilancia il commissariamento della Figc”.
- In apertura lo scudetto con “Inter è tuo”, “Gran rimonta del Toro ma lo scudetto è a 3 punti”. In taglio alto: “Milan-Juve brutto pari. Fischi e Champions”. In spalla: “Gli arbitri fanno muro”. In basso il richiamo “Maratona storica Sawe prima volta sotto le due ore”. Presente anche la MotoGp “Bezzecchi è secondo ma scappa via”.
- In apertura “Spari contro l’America”, con l’analisi “Sempre nel mirino: guidare gli Stati Uniti il lavoro più pericoloso”. Al centro pagina: “Business rosso sui clandestini Via dall’Albania 2 migranti su 3”. In taglio centrale spazio allo sport con “Sbadigli a San Siro Milan-Juve da 0-0”. In spalla: “25 Aprile d’odio. Insulti in piazza, comunità ebraica contro l’Anpi”. In taglio basso anche “La Fenice solleva la Venezi. Storia di un amore mai nato”.
- In apertura “Trump, l’ultimo attentato. Gli spari del prof modello”. In taglio alto “Sindaco contro Forza Nuova. E l’Acli scarica il circolo ‘Sottovalutazione grave’”. Spazio anche a “Scandagliato ancora il lago. Ma Sara non c’è”. In spalla: “Aeroporto, manda il barista in ospedale e vola via”. In taglio basso: “La Fenice rompe con Venezi” e l’impresa di Sawe a Londra “Maratona da record. Corsa sotto le 2 ore”.
- In apertura “Minetti fece causa per ottenere il bimbo che le è valso la grazia”. In taglio alto spazio al “Terzo attentato fallito a Trump. Che stavolta esorta alla concordia”. Presente anche “Spesa militare globale mai così alta: 2887 mld. In Italia cresce del 20%”. In taglio centrale: “La guerra Italia-Francia per la Borsa di Milano”. Richiamo anche per “La Fenice licenzia Venezi: ‘Offese gravi ai musicisti’”.
- In apertura “Le nuove ferite d’America”, “Trump, gli spari alla cerimonia con la stampa e le vulnerabilità di un sistema. Tutto quello che sappiamo”. In primo piano anche “Lavoro che cambia la vita”, “Lo smart working sta trasformando anche il modo di abitare, di consumare, di muoversi”. In spalla il commento “Le derive di un’Italia che si consegna alla gogna anche sul calcio”. In taglio basso “Non si vive di solo deficit” e l’Intervista a Valditara”.
- In apertura “Gli spari, la paura e il flop sicurezza Trump, ecco ‘l’attentatore gentile’”, con il commento l’“Educazione trumpiana. L’odio seminato si fa tempesta”. Al centro pagina spazio a “Il boss su La Russa: ‘Lo conosco bene’”. In taglio basso viene richiamato “Venezi licenziata dalla Fenice Le ‘pulizie’ di Meloni non si fermano”. Presente anche “Se a mancare è una politica industriale”.
- In apertura “Il piano Meloni contro gli avvoltoi”. In evidenza anche “Trump scampa di nuovo a un attentatore: ‘È un uomo malato, odia i cristiani’”. Al centro pagina spazio a “Asse Rocchi-Gravina sugli arbitri della A”. In taglio basso: “La Fenice licenzia Beatrice Venezi per le sue frasi ‘gravi e offensive’”. Presente anche “I feriti di Crans rischiano di dover pagare pure in Italia”.
- In apertura “Il silenzio dei reticenti, Attentato a Trump e caccia all’ebreo: sinistra muta”. L’editoriale: “Il campo largo illiberale e ambiguo”. In taglio centrale “Via la Venezi: se sei di destra non lavori”. Spazio anche a “Leviamo la Liberazione dalle mani dell’Anpi”. In spalla: “Quanta arroganza dietro le fatture ai ragazzi di Crans”. In taglio basso “L’impresa di Londra. Maratona sotto le 2 ore: l’uomo oltre i suoi limiti”.
- In primo piano “La Fenice ‘licenzia’ Venezi. Il ministro: giusto”. Al centro pagina: “Trump sotto tiro, spari al party”, con il commento “La tendenza americana a sparare al presidente”. In spalla spazio a “Lite e panico sul bus: autista minacciato con un coltello”. In taglio centrale: “Sfida social: salita notturna sul campanile”. In spalla: “La Svizzera non cede: pretende tutte le parcelle”.
- In taglio alto l’inchiesta arbitri con “Marotta: ‘Noi estranei’”, “Arbitri, la Procura indaga: l’Inter si ribella”. “‘Abbiamo sempre agito nella massima correttezza. Mai indicati direttori di gara sgraditi. Spesso decisioni avverse’. Chinè: ‘Ho chiesto gli atti’. Rocchi: ‘Giovedì dai pm? Vedremo’. Il governo vuole commissariare il calcio”. Il titolo centrale della prima pagina: “Bagarre Champions Non finisce qui”, “Milan, Juve, Como e Romain 6 punti”. In spalla spazio a “Napoli, McTominay da record”. Presente anche “Roma, Malen fai vuoto”.
- In primo piano “Rimontoro d’orgoglio”. In apertura “C’era una volta Milan-Juve”, “Il gol in fuorigioco di Thuram e la traversa di Saelemaekers le uniche emozioni, poi le squadre si accontentano: niente gol come all'andata”. In spalla: “Il caso Rocchi parla Marotta: ‘L’Inter non ha niente da temere’”. In taglio basso spazio al tennis con “Sinner da record Musetti da sogno”. Presente anche “Sawe: meno di 2 ore Maratona mai vista”.