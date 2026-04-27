Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina l'assalto al gala con la stampa all'Hilton di Washington dove si trovavano Trump e i membri del governo. Il presidente è rimasto illeso. Il presunto attentatore si definiva un “assassino federale gentile” e oggi comparirà in tribunale. Il commento di Trump: “Non ho avuto paura, so come va la vita, viviamo in un mondo di pazzi"