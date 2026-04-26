Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 aprile: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate ai fatti di cronaca che hanno macchiato le manifestazioni del 25 aprile, con gli spari con gommini contro due persone a Roma e l'allontanamento della Brigata ebraica dal corteo a Milano. Il messaggio del presidente Mattarella: "Ora e sempre Resistenza". Grande spazio per il nuovo terremoto che ha scosso il mondo del calcio: indagato per concorso in frode sportiva il designatore arbitrale Rocchi. Per la procura di Milano "sceglieva arbitri graditi all'Inter"
- Sono le tensioni legate alle manifestazioni del 25 aprile ad aprire le edizioni dei più importanti giornali in edicola oggi. Sul Corriere della Sera in evidenza gli spari con gommini che hanno preso di mira due persone a Roma e l'allontamento della Brigata Ebraica dal corteo a Milano. A centro pagina, il nuovo terremoto nel mondo del calcio, con l'avviso di garanzia ricevuto dal designatore arbitrale Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva. Bloccati i negoziati sull'Iran, Trump cancella la missione in Pakistan
- Gli spari sul corteo in primo piano anche sull'apertura di Repubblica, con i due manifestanti rimasti leggermente feriti. A Milano Brigata Ebraica insultata e cacciata. Il messaggio di Mattarella. "Festa di patria, ora a sempre Resistenza". Fotonotizia a centro pagina per la bufera che ha travolto il numero uno dell'Aia Rocchi. Per la procura di Milano "sceglieva gli arbitri graditi all'Inter"
- 'La Liberazione sfregiata' titola anche La Stampa, con riferimento alle tensioni di ieri pomeriggio. L'apertura di Meloni in un giorno di tensioni e violenze: "Oggi ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista". Anche qui protagoniste le indagini della procura di Milano che hanno portato all'avviso di garanzia per il desigantore arbitrale Rocchi e i colloqui rinviati in Pakistan, con la delegazione Usa rimasta in patria
- Non si discosta dalle altre aperture quella del Messaggero, che riporta gli episodi di cronaca che hanno macchiato le manifestazioni di Roma e MIlano. Meloni: "Aggressioni da chi dice di difendere la libertà". La condanna di Schlein e Conte. Stop di Trump ai suoi mediatori: a rischio la trattativa con l'Iran per prolungare il cessate il fuoco
- Sulla Gazzetta dello Sport si parla di 'altro schock' per il calcio dopo l'avviso di garanzia di Rocchi, che dopo alcune ore annuncia la sua auto-sospensione. Anche Gervasoni coinvolto. Lo stupore fatto trapelare dall'Inter: nelle gare contestate persi due trofei
- La difesa del numero uno degli arbitri sulla prima del Corriere dello Sport: "Ho sempre agito correttamente". In serata la decisione di autosospendersi. Giovedì l'interrogatorio a Milano. Le accuse riguardano il 2025: sotto la lente dei pm Udinese-Parma e la scelta di Colombo per Bologna-Inter
- Su Tuttosport si ipotizza la genesi di una nuova Calciopoli dopo i fatti che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Rocchi. Spazio anche al calcio giocato, con Bremer che scuote la Juventus alla vigilia della sfida decisiva col Milan: "Basta galleggiare, io voglio vincere"
- Il Giornale parla di 'cacciata degli ebrei' con riferimento agli episodi di ieri a Milano che hanno visto l'allontanamento della Brigata Ebraica dal corteo. Intervista ad Arianna Meloni che dice: "Avanti tutta fino al 2027 senza misure acchiappavoti"
- Temi economici, come di consueto, in prima sul Sole 24 Ore. A Wall Street indice S&P ai massimi ma l'economia reale non tiene il passo. Il messaggio di Mattarella per il 25 aprile: "Dalla Resistenza si leva un'invocazione: pace, pace, pace"
- Il Fatto Quotidiano all'attacco della sindaca di Genova Silvia Salis, accusata di aver lottizzato le nomine per musei, teatri, aziende di trasporti e rifiuti. Taglio alto per gli spari sul 25 aprile e il caso legato alla Brigata Ebraica
- Anche su Libero si parla di 'caccia all'ebreo', in quello che viene definito 'il peggior 25 aprile di sempre'. Brigata Ebraica espulsa dal corteo a Milano: "Siete saponette". Cacciati pure militanti ucraini e di Forza Italia
- Sul Manifesto si parla del fermo preventivo di 91 anarchici grazie alle uiltime novità introdotte dal decreto Sicurezza. La loro colpa è quella di aver scritto su un muro i versi della canzone 'Addio Lugano bella'
- Sul Resto del Carlino tornano protagonisti i due temi del giorno, le tensioni legate al 25 aorile e l'iscrizione di Rocchi nel registro degli indagati. Il papà di un 16enne ferito a Crans-Montana: "Paghi le spese chi è responsabile dell'incendio"