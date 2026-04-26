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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 aprile: la rassegna stampa

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Aperture dei giornali dedicate ai fatti di cronaca che hanno macchiato le manifestazioni del 25 aprile, con gli spari con gommini contro due persone a Roma e l'allontanamento della Brigata ebraica dal corteo a Milano. Il messaggio del presidente Mattarella: "Ora e sempre Resistenza". Grande spazio per il nuovo terremoto che ha scosso il mondo del calcio: indagato per concorso in frode sportiva il designatore arbitrale Rocchi. Per la procura di Milano "sceglieva arbitri graditi all'Inter" 

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25 aprile 2026

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