Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 aprile: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate ai fatti di cronaca che hanno macchiato le manifestazioni del 25 aprile, con gli spari con gommini contro due persone a Roma e l'allontanamento della Brigata ebraica dal corteo a Milano. Il messaggio del presidente Mattarella: "Ora e sempre Resistenza". Grande spazio per il nuovo terremoto che ha scosso il mondo del calcio: indagato per concorso in frode sportiva il designatore arbitrale Rocchi. Per la procura di Milano "sceglieva arbitri graditi all'Inter"