Minaccia con mannaia compagno, denunciato 14enne nel Reggiano

I Carabinieri hanno sequestrato l'arma che è stata successivamente riconosciuta da uno dei genitori del minore come un utensile da cucina prelevato dalla propria abitazione. Il giovane è stato portato in caserma per le procedure di identificazione e, successivamente, riaffidato alla famiglia dopo essere stato denunciato ascolta articolo

Un 14enne ha portato a scuola una mannaia da macellaio di oltre 30 centimetri per minacciare un compagno. Il ragazzino, residente in provincia di Reggio Emilia, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Montecchio Emilia alla Procura minorile di Bologna per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.

L’episodio Intorno alle otto del mattino, il 14enne ha avvicinato un 16enne nei pressi dell'istituto scolastico e ha estratto l'arma per spaventarlo. Subito dopo, l'ha nascosta tra i vestiti ed è entrato in classe. La mannaia, però è stata trovata, nella tarda mattinata, nello zaino del ragazzino e la dirigenza ha segnalato l'accaduto ai carabinieri che sono intervenuti per ricostruire le dinamiche della vicenda e mettere in sicurezza l'area. Approfondimento Catania, furto in casa: 2 minori fermati. Uno è figlio proprietario