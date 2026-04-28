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Minaccia con mannaia compagno, denunciato 14enne nel Reggiano

Cronaca
©Ansa

I Carabinieri hanno sequestrato l'arma che è stata successivamente riconosciuta da uno dei genitori del minore come un utensile da cucina prelevato dalla propria abitazione. Il giovane è stato portato in caserma per le procedure di identificazione e, successivamente, riaffidato alla famiglia dopo essere stato denunciato

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Un  14enne ha portato a scuola una mannaia da macellaio di oltre 30 centimetri per minacciare un compagno. Il ragazzino, residente in provincia di Reggio Emilia, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Montecchio Emilia alla Procura minorile di Bologna per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. 

L’episodio

Intorno alle otto del mattino, il 14enne ha avvicinato un 16enne nei pressi dell'istituto scolastico e ha estratto l'arma per spaventarlo. Subito dopo, l'ha nascosta tra i vestiti ed è entrato in classe. La mannaia, però è stata trovata, nella tarda mattinata, nello zaino del ragazzino e la dirigenza ha segnalato l'accaduto ai carabinieri che sono intervenuti per ricostruire le dinamiche della vicenda e mettere in sicurezza l'area. 

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Le indagini

Secondo quanto è emerso dalle prime indagini, la minaccia del 14enne sarebbe stata originata da forti tensioni tra i due adolescenti legate a un comune interesse per una ragazza. La situazione di conflitto tra i due compagni di scuola è stata confermata dall'analisi dei profili social dei minori da parte degli investigatori. I Carabinieri hanno sequestrato l'arma che è stata successivamente riconosciuta da uno dei genitori del minore come un utensile da cucina prelevato dalla propria abitazione. Il giovane è stato portato in caserma per le procedure di identificazione e, successivamente, riaffidato alla famiglia dopo essere stato denunciato.

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