I ladri si sono introdotti in un appartamento nel centro storico di Caltagirone e utilizzando un flex sono riusciti ad aprire le casseforti, portando via monili in oro per circa 100 grammi e denaro contante per un valore di circa 20mila euro. Individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza ascolta articolo

Due minori hanno messo a segno un furto in appartamento a Caltagirone in provincia di Catania, portando via 20mila euro e gioielli da due cassaforti. Gli inquirenti, che hanno analizzato le immagini di videosorveglianza, hanno scoperto dopo una settimana che uno dei responsabili sarebbe il figlio del padrone di casa, quindi non imputabile.

Il furto, la denuncia e le indagini Il proprietario dell'appartamento situato nel centro storico di Caltagirone, nel Catanese, ha denunciato il furto poco dopo averlo subito il 14 aprile. I ladri si erano introdotti in casa e utilizzando un flex erano riusciti ad aprire le casseforti, portando via monili in oro per circa 100 grammi e denaro contante per un valore di circa 20mila euro. La svolta nelle indagini è arrivata con la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno immortalato i due ladri incappucciati. La Polizia ferroviaria lo ha rintracciato alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale, con ancora parte della refurtiva. Fermato, è stato affidato ai familiari. Il complice, invece, è stato rintracciato nella propria abitazione con circa 10.800 euro in contanti e monili in oro per un peso complessivo di 98 grammi, corrispondenti a quelli rubati poco prima. Per lui è scattato l'arresto per furto in abitazione e, dopo la convalida, è stato sottoposto ai domiciliari. Potrebbe interessarti Catania, frattura il naso alla zia 89enne per un paio di calzini