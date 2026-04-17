Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Catania, inaugurata la nuova sede della Questura

Cronaca
Raffaella Daino

Raffaella Daino

Il taglio del nastro alla presenza del capo della polizia di Stato, prefetto Vittorio Pisani, accompagnato dalle massime autorità civili e militari etnee

ascolta articolo

Il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato è stato celebrato a Catania con l’inaugurazione della nuova sede della Questura, alla presenza del Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia e Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, del Prefetto di Catania Pietro Signoriello, del Questore di Catania Giuseppe Bellassai e di autorità politiche, giudiziarie, religiose, civili e militari.

Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro dell’Interno, il Questore ha ricordato le attività e le operazioni svolte in tutto il territorio provinciale nell’ultimo anno ed il costante impegno al contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa. Ha sottolineato e lodato lo “spirito di squadra che ha trasformato l’impegno dei singoli in una forza collettiva capace di produrre risultati concreti per la legalità, l’ordine e la sicurezza, a beneficio dell’intera collettività”.

La cerimonia

Il Prefetto Pisani, dopo aver tagliato il nastro inaugurale, ha visitato i locali della nuova Questura, nei quali sono esposte in modo permanente le tele artistiche su figure-simbolo della lotta al crimine e alla mafia, realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Emilio Greco” (iniziativa in collaborazione con il Moto Club della Polizia di Stato di Catania). Per la celebrazione del 174° Anniversario della Fondazione è stato allestito anche lo “Spazio della legalità”, per far conoscere ai più giovani strumenti, attrezzature, mezzi e dotazioni in uso ai poliziotti per lo svolgimento del loro servizio quotidiano. Le squadre volanti, i cinofili, gli artificieri e le squadre a cavallo hanno illustrato ai ragazzi le modalità di intervento per il controllo del territorio. La Polizia Stradale e la Polizia Scientifica hanno realizzato percorsi interattivi per illustrare la particolarità delle loro attività.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i poliziotti che si sono distinti in attività di polizia giudiziaria e in operazioni di soccorso pubblico ed è stata conferita la promozione per merito straordinario al Sostituto Commissario Capo Gaetano Buffo, al Sostituto Commissario Donatella Brunetti, all’Ispettore Capo Luigi Giglio e al Vice Sovrintendente Andrea Castelli della Squadra Mobile; all’Ispettore Carmelo Saporito e agli Assistenti Francesco Marino dell’UPGSP e Alessandro Vitale della DIGOS; all’Ispettore Alessandro Genovese e ai Vice Sovrintendenti Guglielmo Leotta e Ignazio Alfredo Valenti della Polfer. L’encomio solenne è stato conferito: al Commissario Antonino Alessandro Pennisi e Sovrintendente Giuseppe Palmiro Cliente del COSC; al Sostituto Commissario Capo Nicolò Romano e al Sovrintendente Capo Mario Salvatore Schilirò del Commissariato di Adrano; all’Assistente Capo Coordinatore Giuseppe Fabio Leone e all’Agente Scelto Salvatore Borzì della sezione Polstrada. Il riconoscimento dell’encomio è stato assegnato: agli Assistenti Capo Rosario Di Paola, Surayana Sabrina Boccaccio, Valeria Fasone della squadra cinofili dell’UPGSP. Durante la cerimonia si sono esibiti i giovani musicisti dell’orchestra da camera del Liceo “Turrisi Colonna”, diretti dal Maestro Fabio Raciti.  Conclusa la manifestazione, il Capo della Polizia e il Questore hanno deposto una corona d’alloro al monumento dei caduti della Polizia di Stato.

Cronaca: Ultime notizie

Perde figlio in incidente, consigliere Regione Puglia: siate prudenti

Cronaca

Dino Basile dopo che il figlio domenica scorsa ha perso la vita sulla strada ad Arnesano scrive...

Palermo, riemerge dai sotterranei il Ponte delle Teste mozze

Raffaella Daino

Va in pensione Lamù, il cane-eroe del ponte Morandi

Cronaca

Protagonista di oltre 100 missioni di salvataggio l'Australian Shepard del nucleo cinofili dei...

Scuola, riforma degli istituti tecnici professionali: le novità

Cronaca

Sono previste una serie di novità nell'ambito dell’istruzione tecnica e professionale. Il...

Meteo, sole e caldo nel weekend poi arriva aria fresca dal Nord

Cronaca

Arriva il caldo sulla penisola. Ritorno dell'alta pressione nel fine settimana che rimonterà su...

Cronaca: i più letti