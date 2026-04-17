Catania, inaugurata la nuova sede della Questura

Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro dell’Interno, il Questore ha ricordato le attività e le operazioni svolte in tutto il territorio provinciale nell’ultimo anno ed il costante impegno al contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa. Ha sottolineato e lodato lo “spirito di squadra che ha trasformato l’impegno dei singoli in una forza collettiva capace di produrre risultati concreti per la legalità, l’ordine e la sicurezza, a beneficio dell’intera collettività”.

Il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato è stato celebrato a Catania con l’inaugurazione della nuova sede della Questura, alla presenza del Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia e Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, del Prefetto di Catania Pietro Signoriello, del Questore di Catania Giuseppe Bellassai e di autorità politiche, giudiziarie, religiose, civili e militari.

La cerimonia

Il Prefetto Pisani, dopo aver tagliato il nastro inaugurale, ha visitato i locali della nuova Questura, nei quali sono esposte in modo permanente le tele artistiche su figure-simbolo della lotta al crimine e alla mafia, realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Emilio Greco” (iniziativa in collaborazione con il Moto Club della Polizia di Stato di Catania). Per la celebrazione del 174° Anniversario della Fondazione è stato allestito anche lo “Spazio della legalità”, per far conoscere ai più giovani strumenti, attrezzature, mezzi e dotazioni in uso ai poliziotti per lo svolgimento del loro servizio quotidiano. Le squadre volanti, i cinofili, gli artificieri e le squadre a cavallo hanno illustrato ai ragazzi le modalità di intervento per il controllo del territorio. La Polizia Stradale e la Polizia Scientifica hanno realizzato percorsi interattivi per illustrare la particolarità delle loro attività.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i poliziotti che si sono distinti in attività di polizia giudiziaria e in operazioni di soccorso pubblico ed è stata conferita la promozione per merito straordinario al Sostituto Commissario Capo Gaetano Buffo, al Sostituto Commissario Donatella Brunetti, all’Ispettore Capo Luigi Giglio e al Vice Sovrintendente Andrea Castelli della Squadra Mobile; all’Ispettore Carmelo Saporito e agli Assistenti Francesco Marino dell’UPGSP e Alessandro Vitale della DIGOS; all’Ispettore Alessandro Genovese e ai Vice Sovrintendenti Guglielmo Leotta e Ignazio Alfredo Valenti della Polfer. L’encomio solenne è stato conferito: al Commissario Antonino Alessandro Pennisi e Sovrintendente Giuseppe Palmiro Cliente del COSC; al Sostituto Commissario Capo Nicolò Romano e al Sovrintendente Capo Mario Salvatore Schilirò del Commissariato di Adrano; all’Assistente Capo Coordinatore Giuseppe Fabio Leone e all’Agente Scelto Salvatore Borzì della sezione Polstrada. Il riconoscimento dell’encomio è stato assegnato: agli Assistenti Capo Rosario Di Paola, Surayana Sabrina Boccaccio, Valeria Fasone della squadra cinofili dell’UPGSP. Durante la cerimonia si sono esibiti i giovani musicisti dell’orchestra da camera del Liceo “Turrisi Colonna”, diretti dal Maestro Fabio Raciti. Conclusa la manifestazione, il Capo della Polizia e il Questore hanno deposto una corona d’alloro al monumento dei caduti della Polizia di Stato.