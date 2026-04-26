Una lite scoppiata per motivi sentimentali nei pressi del Porto di Marina Grande a Bacoli (Napoli). Sul posto i militari hanno trovato due 16enni di Pozzuoli, feriti da fendenti superficiali inferti con un’arma da taglio. Ad aggredirli un 17enne
Due ragazzi di 16 anni di Pozzuoli sono stati feriti a coltellate a Bacoli da un 17enne del posto. La lite per una ragazza. Lungo via Spiaggia, nei pressi del Porto di Marina Grande di Bacoli, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Sul posto i militari hanno trovato i due giovani feriti da fendenti superficiali inferti con un’arma da taglio. Ad aggredirli sarebbe stato il 17enne che subito dopo si sarebbe dato alla fuga.
Lite per motivi sentimentali: denunciato 17enne
Il personale del 118 ha medicato i feriti direttamente sul posto senza necessità di ricovero. I Carabinieri hanno avviato le ricerche dell’aggressore che, poco dopo, è stato accompagnato in caserma dai propri genitori. Il minore è stato segnalato alla Procura della Repubblica per i Minorenni. Risponderà di lesioni personali aggravate