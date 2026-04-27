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Un grosso squalo attacca un motoscafo a Gallipoli, paura per i pescatori

Cronaca
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Un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, ha urtato un'imbarcazione da diporto impegnata in una battuta di pesca. E’ il secondo avvistamento nel mare del Salento

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Momenti di paura al largo di Gallipoli, in Puglia, dove un esemplare adulto di squalo “mako”, conosciuto anche come squalo tonno, avrebbe urtato un'imbarcazione impegnata in una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti. A raccontare l'incidente sui social è il pescatore Giuseppe Zacà che ha diffuso anche il video. "Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca” si legge sul post. 

E’ il secondo avvistamento nel mare del Salento

Lo squalo mako considerato uno dei più pericolosi e insidiosi al mondo per l'uomo, avrebbe colpito la parte anteriore della barca, forse innervosito dall'essere ferito e dal rumore del motore dell'imbarcazione. “Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico" scrive sui social il testimone. Già nell'agosto dello scorso anno, nel mare del Salento a Porto Cesareo, era stato avvistato un altro squalo mako, più piccolo. 

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