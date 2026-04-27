Un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, ha urtato un'imbarcazione da diporto impegnata in una battuta di pesca. E’ il secondo avvistamento nel mare del Salento
Momenti di paura al largo di Gallipoli, in Puglia, dove un esemplare adulto di squalo “mako”, conosciuto anche come squalo tonno, avrebbe urtato un'imbarcazione impegnata in una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti. A raccontare l'incidente sui social è il pescatore Giuseppe Zacà che ha diffuso anche il video. "Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca” si legge sul post.
E’ il secondo avvistamento nel mare del Salento
Lo squalo mako considerato uno dei più pericolosi e insidiosi al mondo per l'uomo, avrebbe colpito la parte anteriore della barca, forse innervosito dall'essere ferito e dal rumore del motore dell'imbarcazione. “Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico" scrive sui social il testimone. Già nell'agosto dello scorso anno, nel mare del Salento a Porto Cesareo, era stato avvistato un altro squalo mako, più piccolo.