Momenti di paura al largo di Gallipoli, in Puglia, dove un esemplare adulto di squalo “mako”, conosciuto anche come squalo tonno, avrebbe urtato un'imbarcazione impegnata in una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti. A raccontare l'incidente sui social è il pescatore Giuseppe Zacà che ha diffuso anche il video. "Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca” si legge sul post.

E’ il secondo avvistamento nel mare del Salento

Lo squalo mako considerato uno dei più pericolosi e insidiosi al mondo per l'uomo, avrebbe colpito la parte anteriore della barca, forse innervosito dall'essere ferito e dal rumore del motore dell'imbarcazione. “Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico" scrive sui social il testimone. Già nell'agosto dello scorso anno, nel mare del Salento a Porto Cesareo, era stato avvistato un altro squalo mako, più piccolo.