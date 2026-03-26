Squali positivi alla cocaina alle Bahamas: ecco perché

Trovate nel sangue tracce anche di diclofenac. Lo studio è stato condotto su 85 esempliari. Sarebbe, secondo gli studiosi, il primo rapporto sulla presenza di caffeina e paracetamolo rilevati in qualsiasi specie di squalo a livello mondiale

Squali risultati positivi alla cocaina e alla caffeina. Tutta colpa dell’uomo, dichiarano gli esperti. Lo studio è stato condotto alle Bahamas su 85 esemplari. Molti di loro hanno ingoiato bustine di polvere bianca in acqua, altri invece hanno assunto caffeina. Altri ancora paracetamolo e diclofenac. Con conseguenze letali per la loro salute.

Lo studio La ricerca pubblicata sulla rivista Environmental Pollution è stata condotta nella parte meridionale e centrale dell'isola di Eleuthera, nell’incantevole arcipelago che si trova nei Caraibi. Il team ha analizzato gli inquinanti presenti nel sangue di decine di squali selvatici: degli 85 animali, in sette esemplari è stato rilevato diclofenac, un antinfiammatorio che si usa per esempio per il mal di schiena o l’artrite. In due il paracetamolo e in uno la cocaina. Quest’ultimo era un piccolo squalo limone che potrebbe aver ingerito una bustina contenente residui di cocaina. Approfondimento Francia, surfista morto a Noumea: forse attacco di uno squalo