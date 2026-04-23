Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 aprile: la rassegna stampa

L'economia con l'Eurostat che conferma il deficit-pil 2025 al 3,1% per l'Italia e le relative polemiche, il Medio Oriente con l'Iran che ha sequestrato ad Hormuz due navi cargo, la cronaca con una madre che a Catanzaro si è lanciata dal balcone con i figli uccidendone due. E, per lo sport, la semifinale di Coppa Italia vinta dalla Lazio che giocherà l'atto finale del trofeo contro l'Inter. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- L'economia in primo piano: "Deficit, l'Italia (con 9 Paesi) resta sotto procedura". Meloni accusa Conte: "Superbonus sciagurato". Aiuti, voucher: "La ricetta dell'Ue sul caro energia". Politica: "Sicurezza, sì alla fiducia, ancora scontro in Aula". Medio Oriente: "L'Iran sequestra due navi Msc". Tensione a Hormuz, la Marina italiana vuole inviare "4 unità dopo la tregua". Trump: "Colloqui possibili domani". Cinema, Streep: "Io vent'anni dopo, la più antipatica di sempre".
- Ancora il punto economico in apertura: "Conti, obiettivo fallito". Rallenta la crescita, "il rapporto deficit-pil al 3,1% e l'Italia resta in procedura di infrazione Ue". Giorgetti: "Pronti a fare da soli". Ira di Meloni: "Effetto del superbonus". Sicurezza: "Fiducia alla Camera e domani arriva il decreto bis". Medio Oriente: "Cargo sequestrati a Hormuz". La Marina italiana: "Invieremo 4 navi". Intervista a Saviano: "Adesso odio Gomorra ma è colpa mia". Calcio, Eta: "Io, la prima donna ad allenare in Bundesliga".
- "Il deficit sopra il 3%, Giorgetti sfida la Ue", titola in apertura il quotidiano torinese. Il ministro: "Valutiamo se sforare il Patto". Meloni: "Colpa del superbonus". Medio Oriente: "L'Iran sequestra due cargo dell'Msc. L'Italia invia quattro navi militari". I ricordi di Federica Fruttero: "Era mio padre". La polemica, Palazzo Chigi agli eredi Mattei: "Il nostro piano riflette il suo spirito". Musica: "Se solo Reggio Emilia fa cantare Kanye West".
- L'Eurostat conferma il deficit-pil 2025 al 3,1%: "Italia, resta la procedura Ue". L'indebitamento "sopra la soglia europea". Meloni: "Una beffa". Conte: "Frutto dell'austerità". Medio Oriente: "L'Iran sequestra due cargo Msc. Pronte 4 navi miitari italiane". Catanzaro: "Mamma si butta nel vuoto con i 3 figli, solo una si salva". Calcio, Coppa Italia: "Motta prende tutto. Lazio, la finale è tua". Genitori del bosco a Montecitorio: "Crudeltà sui bimbi".
- In primo piano il futuro di Calhanoglu, pronto al rinnovo: "Inter, resto". Decisivo "il pressing di Chivu". Calciomercato, Juve: "Sprint Alisson". Milan: "Mossa Goretzka". Coppa Italia: "Motta para 4 rigori, la Lazio in finale. Rabbia Atalanta". Tennis, Sinner: "Avanti con Cahill anche nel 2027".
- Calciomercato in primo piano, la Juve spinge: "Alisson scontato". Il brasiliano vuole lasciare il Liverpool "con un anno d'anticipo". Intanto il Milan "chiama Goretzka" e Alajbegovic e la Roma sono "un passo avanti". Serie A: "Napoli vota Conte". Coppa Italia: "Lazio, è MaraMotta". Eliminata l'Atalanta ai rigori, "sarà finale con l'Inter". Inchiesta escort: "I calciatori dai pm".
- Intervista esclusiva a Pavlovic in apertura: "Il mio amico Vlahovic è il numero uno". Il difensore serbo del Milan esalta il compagno di Nazionale, "obiettivo rososnoero". Inter: "Chivu ride, Calha resta". Calciomercato Juve: "Assalto a Bernasconi". Coppa Italia: "Motta eroe, gioia Lazio di rigore". Toro: "Ora d'Aversa convoca l'orgoglio granata". Premier: "Chelsea flop, Rosenior esonerato".
- Focus in apertura sul ministro Nordio: "Sì alla modica quantità anche per le mazzette". I potenti impuniti: "Se è lecita la lieve entità per la droga, deve valere anche per la corruzione". Economia: "Tagli su rimoborsi, sanità e scuola. Lo sconto sulle accise di Meloni". Medio Oriente: "L'Iran colpisce tre navi, l'Italia ne manda quattro". Politica: "Marina e Tajani alla rissa finale sui congressi FI". Inchiesta escort: "I calciatori sfileranno dai pm".
- Focus sull'economia ancora in primo piano: "Defici-Pil al 3,1%, spunta il giallo della manina 5S". L'Italia "resta in procedura Ue". Meloni: "Colpa del Superbonus". Politica: "La sinistra si spacca anche sul 25 aprile". Intanto "il dl Sicurezza incassa il sì". Medio Oriente: "Sequestrate due navi Msc. La trattativa incagliata nello Stretto". Ucraina: "Via libera al prestito a Kiev e ale sanzioni per Mosca". Cronaca, Catanzaro: "Madre si butta dal balcone con tre figli".
- In apertura il punto sull'economia con il "deficit al 3,1%: per uno 0,1% del Pil resta la procedura d'infrazione Ue". Meloni: "Beffati da stime e Superbonus". Giorgetti: "Faremo da soli". Medio Oriente: "Iran, la tregua è prolungata". E dalla Russia arrivano "nuovi insulti" alla premier italiana. La docuserie: "Dopo Pippo e Pluto, Gratteri. La squadra Disney si allarga". Caso escort: "I calciatori alla gogna anche se non sono indagati".
- I conti pubblici in apertura. Giorgetti: "Emergenza energia, dalla Ue risposte subito o pronti a fare da soli". Guerra nel Golfo, Trump: "Colloqui con Teheran forse domani". E l'Iran "sequestra due cargo Msc". Trasporto aereo, O'Leary (Ryanair): "Con il petrolio così alto qualche compagnia fallirà". Riscossione: "La rottamazione non decolla, solo un milione di domande".
- Tra i temi in prima pagina la "guerra di nervi fra Trump e Teheran". Cessate il fuoco "senza scadenza, navi attaccate ad Hormuz, video satirici sul capo della Casa Bianca e post minacciosi contro il regime". Economia: "I veri deficit pericolosi dell'Italia". Russia: "Putin boicotta Salvini". Il Pontefice: "Il Leone d'Africa", il Papa torna a Roma dopo un viaggio storico.
- "Ultimi spiccioli" è il titolo d'apertura. Eurostat "affossa le speranze del governo. Per pochi punti percentuali nel rapporto tra deficit e Pil l'Italia resta sotto osservazione Ue". Medio Oriente: "L'Iran sequestra due navi a Hormuz". Libano: "Raid israeliani, giornaliste in trappola". Palestina: "Cisgiordania assediata, prima i coloni poi i soldati".
- Economia e politica nel titolo d'apertura: "La Melonomics è un fallimento. Ira del Colle sul decreto Sicurezza". Nonostante gli sforzi del governo, "il deficit resta sopra il 3%". Mattarella "aspetta le mosse di Palazzo Chigi che deve correggere la norma su avvocati e rimpatri". Medio Oriente: "Trump all'angolo, le navi iraniane aggirano il blocco". Caso Del Deo: "L'ombra di Paragon. Metodo Saladino sulle spa di Stato".
- "Blocco & Sblocco" è il titolo in primo piano. Hormuz "è ancora bloccato, sequestrati due mercantili dall'Iran". E la Marina italiana "pianifica l'invio di 4 navi nello Stretto". Ucraina: "Via libera dall'Ue al prestito di 90 miliardi per Kiev". Palazzo Chigi: "Nuovi cinque nomi per il rimpastino. E il deficit non scende". Legge elettorale: "No al maggioritario, Meloni punti sul proporzionale".
- Economia: "Deficit ancora troppo alto". L'ira di Meloni: "Una beffa". Eurostat: "L'Italia sopra il 3%, resta la procedura Ue". Giorgetti: "Ora previsioni difficili". Medio Oriente: "L'Iran sequestra due cargo di Msc, la Marina italiana invierà 4 navi". Inchiesta escort e calciatori: "Caccia ai soldi della coppia". Catanzaro: "Mamma lancia i tre figli dalla finestra e poi si butta".