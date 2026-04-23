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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 aprile: la rassegna stampa

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L'economia con l'Eurostat che conferma il deficit-pil 2025 al 3,1% per l'Italia e le relative polemiche, il Medio Oriente con l'Iran che ha sequestrato ad Hormuz due navi cargo, la cronaca con una madre che a Catanzaro si è lanciata dal balcone con i figli uccidendone due. E, per lo sport, la semifinale di Coppa Italia vinta dalla Lazio che giocherà l'atto finale del trofeo contro l'Inter. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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