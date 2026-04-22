Famiglia bosco, commissione Infanzia: “Su di loro violenza di Stato”

Così la presidente della commissione per l'infanzia e l'adolescenza, Michela Brambilla, ha parlato durante la conferenza stampa alla Camera. Presenti anche Nathan e Catherine: "Non potete immaginare il dolore che abbiamo passato negli ultimi 5 mesi specialmente i bambini”, ha detto l’uomo. Poi il messaggio della madre dei bimbi: “L'unica cosa che desidero è di risvegliarmi da quello che mi sembra essere il peggiore degli incubi” ascolta articolo

"Io non avrò pace fino a che questa famiglia non sarà riunita". Parla di quella che è passata alla cronaca come la “famiglia nel bosco” Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione per l'infanzia e l'adolescenza che per loro ha indetto una conferenza stampa alla Camera. Presenti anche Nathan e Catherine, i genitori ai quali ormai 5 mesi fa sono stati tolti i figli. "Quello che io voglio essere oggi - ha detto Brambilla rivendicando il proprio impegno in difesa dei tre minori allontanati - è la voce dei bambini perché loro non sono nelle aule del tribunale, non sono nei salotti televisivi, non sono intervistati sui giornali. Sono loro le vere vittime" e l'allontanamento rappresenta "una violenza di Stato". I tre bambini, ha denunciato, “sono stati allontanati dalla loro mamma, dal loro papà, dalle loro cose, dai loro animali, dalla loro casa, gli è stata portata via la loro vita".

Appello alle autorità: “Non continuiamo questo grave errore” Nel suo intervento, la parlamentare ha richiamato anche il principio del superiore interesse del minore, sostenendo che “in questo caso non sia stato così" e criticando un sistema che, a suo dire, va riformato: "Credo che debba essere riformato il sistema con cui i minori vengono tolti alle famiglie". "Se sei invisibile, tutto può essere giustificato. Ma se sei davanti ai riflettori, beh allora no", ha affermato, difendendo la scelta di portare il caso all'attenzione pubblica. Infine, l'appello alle autorità competenti: "Io vi chiedo di riunire questi bambini alle loro famiglie. È stato fatto un grande errore, non continuiamo a farlo". E mostrando un disegno realizzato da uno dei piccoli, ha concluso: "Oggi loro possono essere felici solo se nascosti, perché tutta questa situazione ha creato loro un grande trauma". Leggi anche Famiglia nel bosco, alla madre una videochiamata per il compleanno

Durante la conferenza, Michela Brambilla ha mostrato alcuni disegni fatti dai bambini per i genitori - ©Ansa

Nathan: “Desiderio è essere riuniti” Dopo Michela Brambilla ha preso parola anche Nathan Trevallion, padre dei tre bambini. "Non avrei mai potuto immaginare il dolore e la sofferenza che abbiamo vissuto come famiglia negli ultimi cinque mesi, soprattutto i bambini", ha dichiarato l’uomo. "Prima la separazione dalla loro casa, dai loro animali, dal loro padre. Poi la separazione dalla loro madre. La paura, l'ansia, lo stress, il trauma sono stati terribili per loro, mentalmente ed emotivamente. La loro gioia e la loro felicità sono state distrutte", ha aggiunto con gli occhi lucidi, sottolineando come lui e la moglie siano oggi "ancora più uniti di prima nell'amore, nel nostro amore reciproco e nell'amore per i nostri figli". Poi l’appello: "Il nostro più grande desiderio è essere riuniti come una famiglia amorevole". Vedi anche Famiglia nel bosco, La Russa incontra i genitori