Estradato dalla Finlandia secondo presunto aggressore di "Cicalone"

Lo scorso 27 febbraio, uno dei presunti aggressori era giunto presso lo stesso scalo di Fiumicino, dove era stato poi preso in consegna dagli agenti della Polizia di Stato e, al termine delle formalità di rito, condotto in carcere. Nelle scorse ore è accaduto lo stesso al secondo dei complici, arrestato lo scorso dicembre in Finlandia per il reato di furto in abitazione

Le decisioni del Gip

I presunti responsabili dell'aggressione, a carico dei quali il Gip presso il Tribunale di Roma, accolte le accuse dei Pm della Procura della Repubblica capitolina - Dipartimento criminalità diffusa e grave, aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere poichè gravemente indiziati del reato di lesioni gravissime, erano stati identificati dagli agenti del nucleo PolMetro della Questura di Roma e, in seguito, rintracciati all'estero dalle Autorità finlandesi e romene. Da quel momento in poi erano rimasti in carcere nei rispettivi Paesi, detenuti per altri reati, in attesa della definizione dei procedimenti a loro carico e della successiva estradizione.

Il rientro in Italia

Lo scorso 27 febbraio, uno di loro era giunto presso lo stesso scalo di Fiumicino, dove era stato poi preso in consegna dagli agenti della Polizia di Stato e, al termine delle formalità di rito, condotto in carcere. Nelle scorse ore è accaduto lo stesso al secondo dei complici, arrestato lo scorso dicembre in Finlandia per il reato di furto in abitazione. L'azione investigativa, coordinata dai magistrati della Procura di Roma si è conclusa effettivamente venerdì pomeriggio, ma la comunicazione ufficiale è avvenuta solamente in queste ore. Al termine delle formalità di rito, il 39enne è stato condotto in carcere, dove resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.