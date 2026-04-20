Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 aprile: la rassegna stampa

Il "braccio di ferro" tra Donald Trump e l'Iran domina le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il presidente Usa minaccia: "Accordo o distruggo tutto". Ma Teheran frena: "Ai colloqui non ci saremo". Spazio anche alla sparatoria in Louisiana, in cui sono stati uccisi otto bambini. Poi, le elezioni in Bulgaria e la vittoria del filorusso Radev. Infine, il caso della morte di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso in un parcheggio a Pavia a seguito di uno scontro