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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 aprile: la rassegna stampa

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Il "braccio di ferro" tra Donald Trump e l'Iran domina le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il presidente Usa minaccia: "Accordo o distruggo tutto". Ma Teheran frena: "Ai colloqui non ci saremo". Spazio anche alla sparatoria in Louisiana, in cui sono stati uccisi otto bambini. Poi, le elezioni in Bulgaria e la vittoria del filorusso Radev. Infine, il caso della morte di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso in un parcheggio a Pavia a seguito di uno scontro

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