Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 aprile: la rassegna stampa

In apertura dei giornali la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran e la reazione del leader americano Trump: "No ai ricatti". Tregua violata in Libano: ucciso un soldato francese dell'Unifil. Il presidente Macron accusa Hezbollah
- L'Iran richiude lo Stretto di Hormuz: nuovo blocco dopo che erano passate 15 navi, tra cui una di Msc. Il leader americano Trump: "No ai ricatti". Parla Kupchan: "Donald ora ha fretta di chiudere un accordo, Teheran ne approfitta". Libano, ucciso un soldato francese dell'Unifil. Il presidente Macron: "Vittima di Hezbollah". La premier Meloni in missione a Baku per il gas: "Con gli Usa difesi i nostri interessi". Latina, tragedia alle terme: muore a 7 anni nella piscina, è stato risucchiato
- Hormuz, è di nuovo crisi: l'Iran richiude lo Stretto. "Stop ai colloqui, gli Usa vogliono troppo", ha detto Teheran. Spari sulle navi, ma alcune passano. Il presidente americano Trump convoca la Situation Room: "No ai ricatti". Tregua violata in Libano, ucciso un soldato francese. Schlein (Pd): "L'intervento nel Golfo solo quando ci sarà la pace". Il ministro della Difesa Crosetto avverte: "Così la missione Unifil non ha più senso". Allarme per il turismo: in Italia arrivano meno stranieri
- L'Iran chiude Hormuz, gli Usa: "Basta ricatti". Libano, ucciso un casco blu francese: il presidente Macron accusa Hezbollah. La premier Meloni in missione in Azerbaijan per il gas. Schlein (Pd): "No all'invio di soldati senza la pace nel Golfo". Caro energia, un italiano su due ora taglia i consumi. Parla l'ex premier Prodi: "Il mio Ulivo risvegliò un popolo, la sinistra non speri nei guai di Giorgi". La storia di Vittorio Parpaglioni, figlio di Sibilla Barbieri, e il suicidio assistito: "Ho portato mamma a morire"
- Caos Hormuz, l'Iran apre e chiude: Teheran reagisce al blocco del presidente americano Trump. Vuole troppo, secondo il regime, dunque stop ai colloqui. Passano comunque otto petroliere. La premier Meloni: "Abituarsi all'instabilità". Schlein (Pd): "Prima la pace, poi le navi". Conte (M5s): "Negoziato per il gas russo". Tregua violata in Libano, attacco ai caschi blu francesi: morto un soldato. Il presidente Macron accusa Hezbollah. Latina, tragedia di una famiglia alle terme: a 7 anni muore affogato in piscina, forse risucchiato dal bocchettone
- Inter, ci siamo: crollo del Napoli con la Lazio, vittoria del campionato vicinissima per i nerazzurri. Chivu resta a +12, ora servono 4 punti nelle prossime 5 giornate. Conte cade con i biancocelesti e lascia il trono: "Che legnata, meglio star zitti". Milan e Juve, l'ora Champions: grande occasione con Verona e Bologna. Il Diavolo Allegri: "Non è nel mio Dna cambiare spesso". Spalletti mette le ali: "Subito Boga e Conceiçao". C'è il dubbio Yildiz. Roma, pari con l'Atalanta (e Gasp punge Ranieri)
- Il Napoli affonda: la Lazio sbanca il Maradona (0-2), con il Torino l'Inter potrebbe già laurearsi campione. I gol di Cancellieri e Basic avvicinano i nerazzurri alla vittoria del campionato. Il Milan a Verona (ore 15) è chiamato ad agganciare Conte. Stop della Roma: 1-1 con l'Atalanta. Alle 20.45 la Juventus affronta il Bologna e vede la Champions: con tre punti contro i felsinei, i bianconeri possono blindare il quarto posto e allungare su Gasperini e Fabregas. Yildiz parte dalla panchina
- "Juve, ancora di più!". Malgrado la vittoria sull'Atalanta e i passi falsi di Como e Roma abbiano consolidato il quarto posto, Spalletti chiede di alzare la guardia e il livello: "Così non mi basta, voglio maggiore intensità". Yildiz migliora, è a disposizione. Per la difesa spunta Baidoo del Lens. E dopo Locatelli, tratta il rinnovo Kalulu. La Dea ferma la Roma: Hermoso risponde a Krstovic alla fine del primo tempo, ma i giallorossi non riescono ad andare oltre e vedono la zona Champions allontanarsi
- Csm contro Scarpinato dopo le conversazioni pubblicate nei giorni scorsi dal Giornale. Il parlamentare attacca la stampa e non si scusa. L'ex ministro Di Pietro su Borsellino: "Fu ucciso per la pista appalti-mafia". Medio Oriente, ricatto dell'Iran sullo Stretto di Hormuz (nuovamente chiuso). Il presidente americano Trump avvisa: "Intesa o guerra". Intervista al premier albanese Rama: "Modello Albania, molte richieste in Europa ma vale solo per l'Italia". Parla la premier Meloni: "Siamo al lavoro sul dossier energia, congiuntura difficile"
- Nel 2026 saranno più di 43 miliardi di euro le cedole distribuite agli azionisti dalle società di Borsa italiana. Lo rivela una stima elaborata per Il Sole 24 Ore da Intermonte e basata su circa 120 società per una capitalizzazione complessiva pari al 90% del listino. La crescita del valore pagato agli azionisti è del 5% rispetto alla cifra già da primato registrata l'anno precedente. Metà del valore arriva dalle cedole bancarie. Con un rendimento del 4,5%, Piazza Affari è la regina d’Europa per il dividend yield
- La premier Meloni "rovinata" dal presidente americano Trump: ultima Manovra senza soldi. Governo in tilt: Dfp ingabbiato dal bilancio al limite e dai vincoli Ue. Pil fermo e deficit in rialzo: per il ministro dell'Economia Giorgetti nessuno spazio per reagire al conflitto. Iran, boomerang per Donald: Stretto a singhiozzo e il negoziato traballa (anche in Iran). Unifil, ucciso un soldato francese: accuse del presidente Macron a Hezbollah
- Il leader leghista Salvini sfida l'Europa: "No a nuovi lockdown". Il comizio del vicepremier: "Per la crisi energetica sospendere il Patto di Stabilità e fermare il Green Deal. Non provino a richiuderci in casa". Parla Tabarelli: "Il piano Ue di austerity? Non servirebbe a nulla". Basta con l'allarmismo sul prezzo del petrolio: per gli esperti finirà tutto presto. Golfo richiuso, Trump prepara le bombe. Intanto, in Libano, Hezbollah prova a sabotare la tregua: ucciso un soldato francese dell'Unifil
- Spari in Libano, Hormuz chiuso: il Medio Oriente è senza tregua. Teheran revoca l'apertura dello Stretto, il leader americano Trump: "Non ci faremo ricattare, i colloqui vanno bene". Attacco contro Unifil, ucciso un soldato francese: per il presidente Macron è stato Hezbollah (che smentisce). Papa Leone XIV replica all'inquilino della Casa Bianca: "Dibattere con lui non un mio interesse". Milano, il leader leghista Salvini fa flop: piazza vuota per i Patrioti
- Mine vaganti: l'Iran apre e richiude lo Stretto di Hormuz, i Volenterosi pronti alla missione. Il presidente americano Trump vuole la Nato "lontana". E pesa l'incognita Libano, dove è stato ucciso un soldato francese. Mattanza a Teheran, torture ed esecuzioni. Abdolmohammadi, visiting professor a Berkeley, sprona il governo Meloni: "Non dimentichi i civili iraniani. E l'Europa si svegli". Il ministro dell'Economia Giorgetti negli Usa: l'intesa industriale resiste alla discordia
- Il presidente americano Trump ha una voglia matta di accordo: Teheran apre e poi richiude Hormuz, gli Usa tengono il blocco. Il negoziato, o "transazione", riparte dall'uranio. Washington proibisce a Israele nuovi attacchi in Libano e costringe Netanyahu a una decisione impopolare. La sindrome di Donald: ricatta, attacca, provoca, posta, fa marcia indietro, poi fa passi in avanti con un effetto contaminazione mostruoso e creando uno show demenziale e ipnotico di cui tutti noi ci siamo inguaribilmente infettati
- Hormuz torna nel caos, l'Iran chiude lo Stretto: passa solo chi paga. Il presidente americano Trump minaccia: "Svolta o la guerra riprende". Libano, ucciso un casco blu francese: sospetti su Hezbollah. Sovranisti in piazza a Milano con il leader leghista Salvini: "Europa e Fmi, una coppia malefica". Tensioni nel capoluogo lombardo con gli antagonisti. Il ministro dei Trasporti: "Sì al gas russo". Femminicidio nell'Astigiano: uccide l'ex moglie e il nuovo compagno della donna, poi si toglie la vita gettandosi da una torre
- "Non possiamo essere pagati per convincere i migranti a rimpatriare". Gli avvocati smentiscono il governo: non ci ha consultato. La norma voluta dal Viminale, segnalata dal Manifesto, è ora un baco nel decreto Sicurezza. Che scade il 25 aprile, e che andrebbe modificato. Milano, remigrazione flop: piazza vuota alla manifestazione dei Patrioti convocata dal leader leghista Salvini. Iran, l'apertura di Hormuz dura un giorno: il blocco navale americano resta, mentre Teheran chiude lo Stretto