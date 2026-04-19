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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 aprile: la rassegna stampa

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In apertura dei giornali la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran e la reazione del leader americano Trump: "No ai ricatti". Tregua violata in Libano: ucciso un soldato francese dell'Unifil. Il presidente Macron accusa Hezbollah

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