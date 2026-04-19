Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio

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Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio

Cronaca
©Ansa

Stando alle prime informazioni l'aggressione è avvenuta intorno alle 3,30 di notte nel parcheggio dell'area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. La vittima, che si trovava con alcuni amici, è stata accoltellata dopo una discussione con un altro gruppo di persone ed è deceduta al Policlinico San Matteo di Pavia

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Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato in un parcheggio. L'aggressione è avvenuta questa notte nella zona di sosta dell'area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L'omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto verso le 3,30. Il giovane, originario della Sicilia, si era trasferito a Pavia da diversi anni e lavorava a Stradella. In base ai primi accertamenti, il 25enne aveva raggiunto il posteggio insieme a due amici, per recuperare l'auto dopo la serata trascorsa in un locale. A quel punto c'è stato il contatto con un altro gruppo di persone. Sarebbe seguita una discussione e, subito dopo, l'aggressione. 

Cosa sappiamo

Il ragazzo è stato ferito con una coltellata al collo. Da quando si è appreso, i suoi amici l'hanno portato a casa e, solo dopo essersi resi conto della gravità della situazione, hanno chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno trasportato il 25enne in ospedale, ma ormai non c'era più nulla da fare. Oltre alla polizia sono giunti sul posto per un sopralluogo anche gli agenti della polizia locale.

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