Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio

Stando alle prime informazioni l'aggressione è avvenuta intorno alle 3,30 di notte nel parcheggio dell'area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. La vittima, che si trovava con alcuni amici, è stata accoltellata dopo una discussione con un altro gruppo di persone ed è deceduta al Policlinico San Matteo di Pavia

Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato in un parcheggio. L'aggressione è avvenuta questa notte nella zona di sosta dell'area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L'omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto verso le 3,30. Il giovane, originario della Sicilia, si era trasferito a Pavia da diversi anni e lavorava a Stradella. In base ai primi accertamenti, il 25enne aveva raggiunto il posteggio insieme a due amici, per recuperare l'auto dopo la serata trascorsa in un locale. A quel punto c'è stato il contatto con un altro gruppo di persone. Sarebbe seguita una discussione e, subito dopo, l'aggressione.