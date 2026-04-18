L’imprenditore vicentino è stato sorpreso alle spalle da quattro malviventi armati e a volto coperto mentre rientrava a casa. Puntandogli una pistola in fronte l’hanno costretto ad aprire la porta della villa, all'interno della quale si trovavano la moglie e le due figlie piccole della coppia. Per circa un’ora l'intera famiglia di Filippi è stata sequestrata sotto la minaccia delle armi nella camera da letto al piano superiore della villa.

La minaccia, poi la fuga

Al piano inferiore, invece, l’ex senatore, sotto la minaccia anche di un cacciavite, è stato costretto ad accompagnare il resto della banda a rovistare in ogni angolo della villa. I rapinatori si sono impossessati di orologi, preziosi e borse di valore. Una volta fuggiti i banditi, l'imprenditore, ancora sotto choc, ha allertato le forze del'ordine. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. Secondo quanto raccontato dallo stesso Filippi al "Giornale di Vicenza", la banda di malviventi "non era composta da italiani".

La testimonianza

"Stavo rientrando alle 23 a casa dopo una cena, e appena depositata l'auto in garage alle spalle mi hanno aggredito quattro individui incappucciati e c'è stata una prima colluttazione. Mi hanno riempito di pugni dopodiché quando hanno armato una pistola e me l'hanno puntata in mezzo agli occhi ho desistito". Questo quanto raccontato proprio da Filippi, dopo la rapina subìta nelle scorse ore.