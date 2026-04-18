L'episodio è avvenuto in una classe di terza media dell'istituto Bellini di Mestre. L'insegnante avrebbe confermato la dinamica del fatto sostenendo e ammettendo di aver "esagerato" ma spiegando, dal suo punto di vista, di aver agito "per farsi comprendere meglio"

Si è giustificata sostenendo di aver solo cercato di farsi capire ma è costato, per ora, l'avvio di un'indagine interna il gesto di una docente che ha tagliato alcune ciocche di capelli a due alunne in classe, dicendo di voler semplificare le modalità di spiegazione di un riassunto. L'episodio è avvenuto in una classe di terza media dell'istituto Bellini di Mestre.

L'episodio

Le due studentesse si sono viste tagliare con una forbice una ciocca di capelli da una professoressa dopo aver chiesto spiegazioni su come svolgere un riassunto. L'insegnante che ha compiuto il gesto era arrivata in quella classe una ventina di giorni prima, con un incarico di supplenza che doveva durare fino alla fine dell'anno scolastico. I genitori degli alunni della classe coinvolta hanno protestato e la scuola ha avviato, come detto, un'indagine interna per poi adottare i provvedimenti conseguenti. L'episodio, è stato riferito, è avvenuto durante l'orario di lezione, davanti a tutti gli studenti, in risposta a una domanda delle studentesse su quanto dovesse essere lungo il compito richiesto dalla docente. L'insegnante avrebbe confermato la dinamica del fatto sostenendo e ammettendo di aver "esagerato" ma spiegando, dal suo punto di vista, di aver agito "per farsi comprendere meglio".