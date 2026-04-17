Maltempo Molise, l'appello della figlia del disperso: "Basta attese"

L'appello della figlia

La figlia maggiore dell'uomo disperso ha chiesto alle autorità di accelerare le operazioni di ricerca del padre. “Non è normale, non è accettabile. Il 2 aprile è crollato il ponte sul Trigno. Mio padre era lì. E da quel giorno è sparito nel nulla”, dice la ragazza nel video pubblicato sui propri canali social. “Oggi ci dicono che, con alta probabilità, la sua auto è ancora sotto i detriti di quel ponte. Sotto metri di macerie. Sotto il silenzio. Sotto l’attesa. E io mi chiedo: quanto tempo deve passare ancora?". "Quanto vale la vita di mio padre?", si chiede. "Perché la verità è una: senza rimuovere quei detriti, mio padre non verrà trovato. E allora basta attese. Basta lentezze. Basta silenzi. Io non sto chiedendo un favore", precisa. "Sto pretendendo rispetto. Alle autorità, a chi ha il potere di decidere: intervenite ora. Accelerate. Fate tutto il necessario. Ogni giorno che passa è un giorno in più in cui mio padre resta lì sotto. A chi sta leggendo: non girarti dall’altra parte", sottolinea. "Condividi questo post. Tagga chi può fare qualcosa. Facciamo rumore. Adesso. Io non mi fermerò. Ridatemi mio padre". Nel post, la ragazza ha taggato organi di informazione e alcune istituzioni per attirare la loro attenzione.