Venezia, crollo all'ex caserma Pepe: quattro operai feriti

È accaduto all'interno dell'ex caserma Pepe a San Nicolò, durante un accertamento dello stato della struttura in vista della ristrutturazione. Nel corso del sopralluogo, il solaio al primo piano è crollato travolgendo quattro operai, rimasti feriti ma non in pericolo di vita. Al momento dell'incidente, presenti sul posto anche altre cinque persone, tra tecnici, ingegneri e progettisti, rimasti illesi

Quattro operai sono rimasti gravemente feriti in un incidente sul lavoro a Venezia, a seguito del crollo di un solaio. È accaduto all'interno dell'ex caserma Pepe a San Nicolò, durante un accertamento dello stato della struttura in vista della ristrutturazione. Nel corso del sopralluogo, il solaio al primo piano è crollato travolgendo i quattro operai, rimasti feriti ma non in pericolo di vita. Al momento dell'incidente, erano presenti sul posto anche altre cinque persone, tra tecnici, ingegneri e progettisti, rimasti illesi.

Il crollo a Venezia

Secondo le prime ipotesi, il cedimento del solaio sarebbe stato provocato dal deterioramento dei materiali. Le nove persone coinvolte erano state incaricate di valutare l'immobile prima dell'intervento di ristrutturazione, che dovrebbe convertire l'ex caserma in un edificio per gli studenti dell'Università Ca' Foscari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, i finanzieri, i soccorsi del Suem e il comandante provinciale del 115.

Quattro operai feriti

Due dei quattro operai feriti sarebbero stati trasferiti, in codice urgente, rispettivamente all'ospedale di Mestre e a quello di Treviso. Un terzo ferito sarebbe stato trasportato all'ospedale di Mestre con una situazione di media gravità e il quarto paziente, meno grave, all'ospedale Civile di Venezia. Gli altri cinque dei nove operatori sono stati messi in sicurezza ed evacuati con l'utilizzo di scale.

