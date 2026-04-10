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Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai

Cronaca

Due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru a Palermo. I lavoratori stavano ristrutturando un palazzo: si trovavano all’altezza del decimo piano quando sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici. Nell'incidente è rimasto ferito anche un dipendente dell’attività commerciale.

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