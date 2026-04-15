Il delitto è avvenuto la sera del 13 aprile. La vittima, Annibale Carta, detto Dino, aveva 42 anni: è stato colpito da una pallottola alle spalle mentre era in strada con il suo cane vicino casa. Stando a quanto emerso dalle indagini, il killer si sarebbe allontanato con una bicicletta ascolta articolo

C’è un sospettato per la morte di Annibale Carta, detto Dino, a Foggia. Il personal trainer di 42 anni è stato ucciso con dei colpi di pistola alle spalle la sera del 13 aprile mentre portava a spasso il cane vicino casa, in via Caracciolo, non lontano dallo stadio Zaccheria. Ancora non si conoscono l’identità del killer né il movente del delitto ma, stando alle prime informazioni riportate dai quotidiani locali, gli inquirenti avrebbero una pista. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle indagini ma, secondo quanto emerso, l’assassino sarebbe fuggito in bicicletta dal luogo del delitto. I carabinieri che hanno eseguito i rilievi, inoltre, hanno recuperato sulla scena del crimine un caricatore di pistola, probabilmente perso dal killer, che potrebbe fornire importanti informazioni per il suo riconoscimento.

Cosa sappiamo Dino Carta è stato freddato alle spalle con dei colpi sparati da una pistola di piccolo calibro. Amici e familiari della vittima sono già stati ascoltati ma dai loro racconti non è emerso nulla che possa aiutare gli investigatori a ricostruire la dinamica e il movente del delitto: tra il personal trainer e il suo assassino potrebbe esserci stato un diverbio improvviso in strada o magari i due si conoscevano. Unica cosa sicura è che gli inquirenti escludono la pista della criminalità organizzata. Dino Carta era incensurato, a detta di tutti i conoscenti era ben inserito nella società e svolgeva anche attività di volontariato. Era sposato e aveva due figlie, una di pochi mesi e l'altra di 12 anni. Leggi anche Foggia, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco