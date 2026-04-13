Foggia, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco

L'omicidio

Sono stati almeno quattro i colpi di arma da fuoco, molto probabilmente una pistola di piccolo calibro, che hanno raggiunto e ucciso il 42 anni foggiano. L'omicidio è avvenuto a due passi dalla sua abitazione. Da quelle che sono le prime indicazioni, l'uomo era sceso in strada per portare a spasso il cane quando è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco che lo hanno ucciso subito. Sul posto gli investigatori stanno ancora compiendo i rilievi. "Una bravissima persona, sposato con figli piccoli - hanno raccontato all'ANSA alcuni residenti della zona - Una persona tranquilla. Non ci siamo accorti di nulla. Abbiamo soltanto sentito alcuni colpi ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Davvero una cosa terribile".