Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Foggia, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco

Cronaca

Si tratterebbe di un  personal trainer di 42 anni, incensurato, residente in uno stabile della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

 

ascolta articolo

Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caracciolo a due passi dallo stadio Zaccheria nella zona semicentrale di Foggia. Si tratta, a quanto si apprende, di un  personal trainer incensurato residente in uno stabile della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 

L'omicidio

Sono stati almeno quattro i colpi di arma da fuoco, molto probabilmente una pistola di piccolo calibro, che hanno raggiunto e ucciso il 42 anni foggiano. L'omicidio è avvenuto a due passi dalla sua abitazione. Da quelle che sono le prime indicazioni, l'uomo era sceso in strada per portare a spasso il cane quando è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco che lo hanno ucciso subito. Sul posto gli investigatori stanno ancora compiendo i rilievi. "Una bravissima persona, sposato con figli piccoli - hanno raccontato all'ANSA alcuni residenti della zona - Una persona tranquilla. Non ci siamo accorti di nulla. Abbiamo soltanto sentito alcuni colpi ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Davvero una cosa terribile". 

Cronaca: Ultime notizie

Foggia, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco

Cronaca

Si tratterebbe di un  personal trainer di 42 anni, incensurato, residente in uno stabile...

Vento in Puglia, 12enne muore sotto albero. Operaio morto a Taranto

Cronaca

La ragazzina è morta dopo essere stata travolta per strada da un albero caduto .La procura di...

Dodicenne morto incastrato in piscina, eseguita l'autopsia sul corpo

Cronaca

Secondo l'esito dell'esame autoptico, Matteo Brandimarti, morto dopo essere...

Chiara Ferragni prosciolta per il Pandoro Gate: “Non va processata”

Cronaca

A distanza di tre mesi dalla sentenza che ha portato a prosciogliere l’imprenditrice e altre due...

Stragi del '92, Pm chiedono archiviazione indagine su mafia e appalti

Cronaca

Il legame tra mafia e appalti, diventato un filone d'indagine a carico di ignoti, era stato...

Cronaca: i più letti