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Turiste violentate in centro a Milano, identificato l'aggressore

Cronaca
©Ansa

È successo nella notte tra giovedì e venerdì. Si tratta di un marocchino di circa 30 anni che risulta avere precedenti anche per rapina e lesioni. I carabinieri sono al lavoro per rintracciarlo. È stato denunciato per violenza sessuale

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È stato identificato, ma non ancora rintracciato, l'uomo denunciato per violenza sessuale da due turiste olandesi arrivate all'inizio della settimana a Milano per trascorrere qualche giorno di vacanza in città. Si tratta di un marocchino di circa 30 anni che risulta avere precedenti anche per rapina e lesioni.

La denuncia delle ragazze

La vicenda, riportata oggi da diversi quotidiani, risale alla notte tra giovedì e venerdì. Secondo quanto ricostruito, le due ragazze, 23 e 24 anni, si sono recate in piazza Duomo e lì hanno incontrato il loro aggressore -  che per presentarsi ha persino fornito il suo contatto Instagram - con un amico. I quattro hanno iniziato a chiacchierare. Poi l'amico si è congedato. Dopo poco l'uomo sarebbe diventato aggressivo tanto che, spaventate, le giovani hanno deciso di andare in albergo, in viale Zara. Lui però le ha seguite e in via Larga le ha aggredite: a una ha preso il telefonino che stava usando come navigatore e all'altra la borsa.

"Non sapevo se stesse scherzando o se era serio", ha spiegato una delle due vittime. Poi la violenza. Sono riuscite a liberarsi di lui a fatica, solo dopo che una delle due gli ha sferrato due pugni al volto. Nel verbale hanno messo nero su bianco che "non c'è stato alcun consenso". Sono in corso le ricerche del presunto violentatore, individuato e identificato. 

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