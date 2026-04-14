Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 aprile: la rassegna stampa

L'attacco choc di Donald Trump nei confronti del Papa, la situazione nello Stretto di Hormuz, il clima in Ungheria dopo le elezioni, gli sviluppi dell'omicidio di Massa e la corsa alla Figc in vista delle elezioni di giugno. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- In apertura l'affronto del presidente Usa al Papa: "Trump, attacco choc a Leone XIV". Il tycoon: "È un debole". Il pontefice: "Non ho paura, non dibatto con lui". Meloni: "Da Donald parole inaccettabili". Ungheria, la festa di Magyar: "Al lavoro per l'Europa". In Puglia: "Esce da scuola, travolta da un albero a 12 anni". Omicidio di Massa: "Altri due minorenni tra gli indagati". Figc: "Abete o Malagò per guidare il calcio".
- Ancora lo scontro tra il leader della Casa Bianca ed il Pontefice in primo piano: "Trump, oltraggio al Papa". Frasi "senza precedenti" in un post su Truth: "È un debole e pessimo in politica estera, eletto grazie a me". Leone XIV: "Non ho paura di lui e non ci discuto". Iran: "Navi Usa bloccano lo stretto di Hormuz". L'Ue: "Un danno". Politica, Barelli contro i Berlusconi: "Il partito non si guida da fuori". Ungheria: "Budapest in festa per il nuovo corso di Magyar".
- "Lo scisma di Trump", titola in apertura il quotidiano torinese. Il presidente Usa attacca il Papa: "Debole e pessimo". La replica di Leone XIV: "Non ho paura e non faccio dibattiti con lui". Ungheria, Magyar: "Più Europa, basta Russia". Il caso Altman e gli spari contro casa sua: "Capisco le paure, l'AI va controllata". Focus sull'omicidio di Massa e sulla "gang dei baby pugili". Juve, Comolli: "Con Spalletti lavoriamo per lo scudetto".
- "Insulto al Papa", è il titolo d'apertura. Attacco shock di Trump: "Un debole". La replica del Pontefice: "Non ho paura". Meloni: Inaccettabile". Ungheria, Magyar: "Italia alleato forte". Medio Oriente: "Le navi Usa bloccano Hormuz". Il delitto di Massa: "Colpito anche quando era a terra". Il caso dei sei anziani morti a Forlì: "L'ambulanza era già sorvegliata, ma sistema in tilt". Figc: "Nella serie A un plebiscito per Malagò".
- "Trump si crede il Papa", è il titolo in primo piano. "Fuori controllo" le parole del tycoon: "Leone pessimo". Il Papa: "Non mi fa paura". Meloni "condanna tardi": "È inaccettabile". Elkann: "Il pm di Torino chiede il rinvio a giudizio per truffa allo Stato ed evasione fraudolenta". FI: "Marina B. si prepara alla politica". Energia in emergenza: "Descalzi pro gas russo non spiace a Palazzo Chigi".
- Corsa alla presidenza Figc: "Duelli d'Italia". Malagò-Abete per la Federcalcio, ct azzurro: "Allegri sfida Conte". Inter: "Thurambo". La forza di Marcus al centro del progetto dei nerazzurri: "Per il club non è più in discussione". Parla l'ad Comolli: "Juve di stelle". Roma: "Ranieri e Gasperini non si salutano". Tennis: "Sinner ed il nuovo sogno di prendersi Roma".
- Inter, 21esimo scudetto: "Ha vinto così". Per i nerazzurri "75 punti senza battere Conte e Allegri". Malagò, Abete, Abodi e la Figc: "Due dita negli occhi". La svolta di Spalletti: "Juve, 55 gol e non ha un vero 9". La gestione Cardinale: "Milan, un trofeo con 503 milioni". Serie A: "Festa Viola, rabbia Lazio".
- Comolli "benedice" Spalletti e rilancia le ambizioni del club bianconero: "Grande Juve anche senza Champions". Presidenza Figc e ct, le due sfide: "Abete contro Malagò, Allegri contro Conte". Torino, D'Aversa: "Punti e derbu per avere il sì di Cairo". Champions League: "Yamal sfida il Cholo". Intervista esclusiva a Panatta: "Sinner avanti 10 anni".
- In primo piano quello che viene definito "l'Antipapa". "Scisma di Trump contro Leone. Meloni s'infuria". Attacco choc del tycoon: "Prevost pessimo e debole". La premier: "Inaccettabile". Iran, blocco navale Usa su Hormuz: "Chi lo viola verrà eliminato". Ungheria, Magyar gela la sinistra: "Giorgia? Ottimo lavoro. La incontrerò presto". Caos Figc: "I club di A lanciano Malagò, sfiderà Abete".
- Lo "scontro Chiesa-Impero" in primo piano: "La verità su Trump e il Papa". Gli "intrighi vaticani" dietro l'assalto del tycoon: "Sono in corsa manovre per influenzare Leone e spostare il voto cattolico americano verso i Dem". Meloni: "Sal presidente Usa parole inaccettabili". Medio Oriente: "Partito il blocco navale Usa, ora Teheran vuole trattare". Ungheria: "Il regime è caduto. Ora Salis si faccia processare".
- L'attacco del presidente Usa al Pontefice in primo piano. Trump: "Il Papa è un debole, non mi scuso". Leone XIV: "Non ho paura". La guerra nel Golfo: "Hormuz, scatta il blocco con le navi Usa". La Fao: "Rischio catastrofe alimentare". Ue: "Patto di stabilità, no alla sospensione". Servizi e forniture: "Appalti senza gara, faro Anac su affidamenti vicini alla soglia".
- Tra i titoli in prima pagina c'è anche "il prevedibile sbrocco di Trump" dopo le parole choc del tycoon nei confronti del Papa che replica: "Non ho paura". Il commento di Lorenzo Fontana: "Le accuse di Trump a Leone XIV irricevibili". Focus sull'Ungheria "formato Peter Magyar" e sul Medio Oriente con "il blocco all'Iran".
- "Il papocchio" è il titolo in primo piano con focus sul "violento attacco di Trump a Leone XIV". Secondo il leader americano il pontefice "è debole con il crimine, pessimo in politica estera" e senza Trump stesso "non sarebbe Papa". La replica: "Non ho paura della Casa Bianca". Politica estera: "Dopo l'Ungheria l'Ue prova a cambiare". Medio Oriente: "Idea geniale, chiudere Hormuz per riaprirlo".
- In apertura "l'attacco inaudito" di Donald Trump al Papa. La replica di Leone XIV: "Non ho paura di te". Il presidente Usa, dopo le critiche del Pontefice sulla guerra, insulta: "Un debole, fu eletto grazie a me". Focus sul ministero della cultura: "Giuli, Sangiuliano e quei 65mila euro all'azienda di Conte". Ungheria: "Il post Orban è un mistero. Ma la speranza ha già vinto".