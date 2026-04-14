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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 aprile: la rassegna stampa

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L'attacco choc di Donald Trump nei confronti del Papa, la situazione nello Stretto di Hormuz, il clima in Ungheria dopo le elezioni, gli sviluppi dell'omicidio di Massa e la corsa alla Figc in vista delle elezioni di giugno. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 aprile: la rassegna stampa

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