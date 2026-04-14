Tragedia in provincia di Macerata. Un allenatore 59enne di Morrovalle è morto improvvisamente durante una partita della squadra di calcio locale categoria Allievi nel campo sportivo di San Claudio nel comune di Corridonia. Attorno alle 19:30 l'uomo ha avvertito un malore durante il match tra San Claudio e Trodica.

Inutili i soccorsi

Durante la gara l’allenatore del San Claudio ha accusato un malore. Subito è scattato l’allarme e sul posto è arrivato il personale del 118, che ha provato disperatamente a rianimare il 59enne. Ma non c’è stato niente da fare, l’uomo è morto sotto gli occhi dei suoi giovani calciatori. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.