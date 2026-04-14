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Macerata, muore allenatore 59enne durante partita di calcio a Corridonia

Cronaca
©Ansa

L'uomo ha avvertito un malore durante il match tra San Claudio e Trodica. Sul posto anche i carabinieri

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Tragedia in provincia di Macerata. Un allenatore 59enne di Morrovalle è morto  improvvisamente durante una partita della squadra di calcio locale categoria Allievi nel campo sportivo di San Claudio nel comune di Corridonia. Attorno alle 19:30 l'uomo ha avvertito un malore durante il match tra San Claudio e Trodica. 

Inutili i soccorsi

Durante la gara l’allenatore del San Claudio ha accusato un malore. Subito è scattato l’allarme e sul posto è arrivato il personale del 118, che ha provato disperatamente a rianimare il 59enne. Ma non c’è stato niente da fare,  l’uomo è morto sotto gli occhi dei suoi giovani calciatori. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

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