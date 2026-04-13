Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vinitaly, morto per un malore a pranzo l'imprenditore salentino Stefano Adamo

Cronaca

Secondo alcune testimonianze, fatale potrebbe essere stato un boccone di mozzarella che lo ha soffocato. Adamo lavorava nell’azienda di famiglia ad Alliste (Lecce). Alla produzione di olio e patate aveva affiancato quella del Gin Gina, da lui creato e dedicato alla nonna

ascolta articolo

Stefano Adamo, imprenditore salentino di 51 anni, è morto al Vinitaly di Verona in seguito a un malore che lo ha colpito durante il pranzo. Secondo alcune testimonianze, riporta il Corriere del Veneto, fatale potrebbe essere stato un boccone di mozzarella che lo ha soffocato. Adamo lavorava nell’azienda di famiglia ad Alliste (Lecce). Alla produzione di olio e patate aveva affiancato quella del Gin Gina, da lui creato e dedicato alla nonna. I prodotti dell’azienda, grazie ad Adamo, erano anche sbarcati online in un punto vendita dedicato alle eccellenze gastronomiche salentine. Adamo, che nel 2021 aveva partecipato al programma televisivo "Il contadino cerca moglie", lascia una figlia. 

Cronaca: Ultime notizie

Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann

Cronaca

La causa nell'ambito dell'inchiesta sulla residenza in Italia di Marella Caracciolo, vedova di...

Taranto, operaio muore al cimitero colpito da palo della luce

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione la vittima stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un...

Propaganda neonazista e terrorismo: 17enne arrestato a Teramo

Cronaca

Il ragazzo è stato collocato in una comunità per minori. Nel corso delle indagini, iniziate nei...

Milano, Tari: la nuova truffa via sms. Come difendersi

Cronaca

I messaggi invitano a contattare un numero a pagamento, non riconducibile agli enti locali. Le...

Volo EasyJet Milano Manchester, 120 passeggeri bloccati ai controlli

Cronaca

Le lunghe code si sono formate ai controlli di frontiera di Linate che, da sabato 11 aprile, si...

Cronaca: i più letti