Secondo alcune testimonianze, fatale potrebbe essere stato un boccone di mozzarella che lo ha soffocato. Adamo lavorava nell’azienda di famiglia ad Alliste (Lecce). Alla produzione di olio e patate aveva affiancato quella del Gin Gina, da lui creato e dedicato alla nonna

Stefano Adamo, imprenditore salentino di 51 anni, è morto al Vinitaly di Verona in seguito a un malore che lo ha colpito durante il pranzo. Secondo alcune testimonianze, riporta il Corriere del Veneto, fatale potrebbe essere stato un boccone di mozzarella che lo ha soffocato. Adamo lavorava nell’azienda di famiglia ad Alliste (Lecce). Alla produzione di olio e patate aveva affiancato quella del Gin Gina, da lui creato e dedicato alla nonna. I prodotti dell’azienda, grazie ad Adamo, erano anche sbarcati online in un punto vendita dedicato alle eccellenze gastronomiche salentine. Adamo, che nel 2021 aveva partecipato al programma televisivo "Il contadino cerca moglie", lascia una figlia.