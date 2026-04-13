Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 aprile: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani domina la guerra in Iran: falliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad e riesplode la tensione, con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz e torna a minacciare di bombardare le centrali elettriche. In primo piano anche la fine dell'era Orban in Ungheria dopo 16 anni al potere: alle elezioni vince l'opposizione guidata da Peter Magyar. Spazio infine allo sport, con Jannik Sinner che conquista il Masters 1000 di Montecarlo e torna in vetta al ranking