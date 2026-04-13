Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 aprile: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani domina la guerra in Iran: falliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad e riesplode la tensione, con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz e torna a minacciare di bombardare le centrali elettriche. In primo piano anche la fine dell'era Orban in Ungheria dopo 16 anni al potere: alle elezioni vince l'opposizione guidata da Peter Magyar. Spazio infine allo sport, con Jannik Sinner che conquista il Masters 1000 di Montecarlo e torna in vetta al ranking
- In apertura il fallimento dei negoziati Usa-Iran con il titolo “Falliti i negoziati Trump: Hormuz, ora blocco navale”. In primo piano anche l’Ungheria con “La caduta di Orbán dopo sedici anni Trionfa Magyar: scriviamo la storia”. Spazio alla cronaca con “Picchiato per un rimprovero: cade e muore davanti al figlio”. In taglio alto lo sport con “Sinner, che meraviglia” e il richiamo all’Inter “L’Inter ora è a più 9: le mani sullo scudetto”.
- In apertura “Fine del regime Orbán” sulla “Svolta storica nel voto in Ungheria” con il commento “Da Budapest schiaffo alle destre e a Washington”. In primo piano anche la guerra in Iran con “Iran, vertice fallito Trump annuncia blocco di Hormuz”. Spazio allo sport con “Tennis, il ritorno del re Sinner batte Alcaraz”. In taglio basso la cronaca con “Picchiato da un gruppo di giovani muore davanti al figlio undicenne”.
- In apertura “Ungheria, Europa La caduta di Orban”. In primo piano anche la crisi in Medio Oriente con “Falliti i negoziati Trump: a Hormuz il blocco navale”. In evidenza l’analisi “Usa senza strategia il rischio escalation”. Spazio allo sporto con il trionfo di Sinner con “Uno Rosso”: “Jannik Sinner bacia il trofeo conquistato con la vittoria contro Carlos Alcaraz al toreo di Monte-Carlo”. In taglio basso: “Perché congelare gli ovociti non è tabù con le culle vuote”.
- In apertura la guerra in Iran con il titolo “Stop alla trattativa, Hormuz sotto assedio”, con il commento con “Poche opzioni per ripartire”. In primo piano anche “L’Ungheria: ha scelto l’Europa”, “Affluenza record e tracollo del premier in carica da 16 anni sostenuto da Putin e Trump”. Spazio allo sport con “Sinner torna re”. In taglio basso la cronaca con “Rimprovera un gruppo di ragazzi picchiato e ucciso davanti al figlio”.
- In apertura il tema dei consumi con “Famiglie numerose, single e disoccupati: rincari ad alto rischio”, “La crisi del Golfo spinge l'inflazione: tra cibo, energia e trasporti il 45% della spesa dei nuclei fragili”. Spazio all’analisi con “Il fattore sfiducia amplifica il caro vita”. In primo piano il fisco con “Scuola, bonus rafforzato nel 730 in arrivo”. In taglio basso: “L’IA trasforma le professioni ma al centro resta l’avvocato”.
- L’apertura è dedicata a “Sinner re di Montecarlo Numero 1”: “Primo grande torneo conquistato sulla terra ‘Sono stupito da me, bello cantare l'inno’. Alcaraz sorpassato. ‘Battuto ovunque Jannik ora fa paura’” In primo piano anche la corsa scudetto dell’Inter con “Vista scudetto +9”, “Rimonta Inter a Como”. In taglio basso il ciclismo con “Trionfa Van Aert Roubaix vietata per Pogacar”.
- L’apertura è dedicata a “Finisce l’era Orbán L’Ungheria svolta (ma resta a destra)”, “Trionfa Magyar: la sinistra mondiale esulta per la vittoria di un conservatore”. In primo piano anche la guerra in Iran con “Esplode l’ira Trump. Pronto a usare la forza per Hormuz”. Spazio allo sport con “Sinner torna numero 1. Ecco l’Italia che vince”. In evidenza anche “Gas e vincoli, pressing sull’Ue”. In taglio basso: “Ammazzato dai ragazzini davanti al figlio di 11 anni”.
- In apertura “Usa-Iran, primo round fallito Il regime è più forte di prima”. In primo piano anche l’Ungheria con “In Ungheria affluenza boom: Magyar filo-Ue chiude l’era di Orbán”. Spazio allo sport con “Sinner non si ferma: re a Montecarlo”. In evidenza l’economia con “Pnrr: verdetto tra 6 mesi Però si intuisce già il flop”. In taglio alto: “Il libro di Conte: Draghi destabilizzava i 5S e Grillo chiamava me perché mi piegassi”.
- In apertura “Ungheria, schiaffo a Orban Trionfa l’opposizione filo Ue”. In primo piano la cronaca con “Ucciso dal branco, Orrore a Massa, dove Giacomo Bongiorni, 47 anni, è morto davanti al figlio”. Spazio alla guerra in Iran con “Iran, negoziati falliti Trump furioso: ‘Blocco navale’”. In evidenza lo sport con “Immenso Sinner Batte Alcaraz e torna numero uno”. In taglio alto la cronaca da Modena con “Scontro frontale. Tre persone perdono la vita”.
- In apertura “In Ungheria trionfa Magyar Orbán ko, le destre ora tremano”. In primo piano anche la guerra in Iran con “Trump senza tregua: ‘Blocco Hormuz’”, con il commento “Se il tycoon perde è colpa di Netanyahu”. Spazio alla politica con “Il piano della premier è il sonno del paese”. Spazio anche allo sport con “La superiorità serena di Sinner A Monte Carlo canta da numero 1”. In taglio basso: “Crosetto a Dubai e l’affare di Drass. La storia dell’incontro fantasma”.
- In apertura le elezioni in Ungheria con il titolo “Vince la destra, sinistra in festa”, “Orban viene travolto dall'ex delfino Magyar”. In evidenza l’analisi: “Trionfa Peter il giovane leader anti-comunista”. In primo piano anche la guerra in Iran con “Niente accordo sul nucleare con l’Iran. Trump: ‘Blocco navale nel Golfo’”. Spazio al tennis con il trionfo di Sinner: “L’arcitaliano che non tradisce mai”. In taglio basso: “Ucciso davanti al figlio 11enne. Fermati due romeni a Massa”.
- In primo piano le elezioni in Ungheria con l’analisi “Effetto Trump: perde Orbán, guadagna l’Europa. Che cosa ci insegna il voto in Ungheria”. Spazio al commento con “Ragionare sul modello ungherese, mettere in fila un tema che prescinde dal voto di ieri e riguarda il rischio che corre una destra incapace di archiviare l’agenda Orbán”. In evidenza anche: “In una pagina mettiamo la fine della civiltà in 24 ore, nella pagina seguente passiamo al dramma del prossimo viaggio di piacere, forse compromesso dall’Apocalisse”.
- In apertura “Iran-Usa, trattative fallite. Assedio ad Hormuz”. In primo piano anche l’“Ungheria, fine dell’era Orban”. Spazio all’economia con “Vinitaly, la spinta contro la crisi”. In taglio basso: “Rovigo, rivolta in carcere: arresti e polemiche”. In taglio alto lo sport con “Sinner, sorpasso a Montecarlo: batte Alcaraz e torna numero 1”.
- In apertura “Ungheria, è finita l’era Orban”. In primo piano anche la guerra in Iran con “Negoziato fallito Trump: ‘Blocco navale a Hormuz’”. Spazio allo sport con “Sua Maestà Jannik”. L’editoriale: “L’urgenza di riformare le nostre democrazie”. In taglio alto il calcio con “Parmacotti”, “Il Napoli frena, l’Inter allunga: sfuma il sogno di avvicinarsi alla capolista”.
- L’apertura è dedicata al tennis con il trionfo di Sinner: “Il nostro Mondiale”, “Trionfa a Montecarlo e ritorna numero 1”. In evidenza il dettaglio della partita con “Lo Jannik nazionale stende Alcaraz in 2 set (7-6, 6-3)”. Spazio anche alla corsa scudetto con “Inter, scudetto in tasca”, con il commento “La superiorità dell’Inter”.
- In apertura il trionfo di Sinner con “Sinner One”, “Trionfa su Alcaraz nella ‘sua’ Montecarlo e torna numero 1”. “Due set sofferti e disturbati dal vento, recuperando lo svantaggio dovuto a un servizio sotto tono: quanta resilienza in più rispetto al rivale!”. In evidenza l’analisi con “Una lezione, anche di amicizia”. In taglio basso: “L’Inter blinda lo scudetto e fissa la Juve al 4° posto”.