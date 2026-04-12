Il decesso risalirebbe a oltre due anni fa

Per risalire alla data della morte dell'84enne saranno disposti sia l'autopsia che il test tossicologico. Sul posto il medico legale e il pm Andrea La Ganga. Stando ai primi rilievi cadaverici, il decesso risalirebbe a oltre due anni fa. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una persona preoccupata perché da tempo non vedeva e non aveva più notizie dell'anziana. L'appartamento, disposto su due piani, si presentava in gravi condizioni igienico sanitarie. L'indagine cercherà di far luce sul motivo per cui la donna ha tenuto nascosto il corpo della madre. Secondo quanto emerso, i servizi di salute mentale avevano tentato un approccio con la 57enne, ma invano.