Muggia, viveva in casa con il cadavere della madre da almeno due anni: 57enne denunciataCronaca
La macabra scoperta dei carabinieri entrati nell’appartamento. Il corpo dell'anziana era nascosto sotto i vestiti: la figlia di 57 anni, ex poliziotta, portata in caserma
Il corpo mummificato di una donna di 84 anni trovato dai carabinieri, intervenuti in un'abitazione a Muggia (Trieste) in seguito ad una segnalazione dei vicini di casa. Una scena raccapricciante: le spoglie nella camera da letto, coperte da un impermeabile e un cumulo di vestiti. Lo riporta il Piccolo. La figlia dell'anziana, una 57enne, ex poliziotta, è stata portata in caserma e denunciata per occultamento di cadavere. Avviate le indagini, coordinate dalla Procura di Trieste.
Il decesso risalirebbe a oltre due anni fa
Per risalire alla data della morte dell'84enne saranno disposti sia l'autopsia che il test tossicologico. Sul posto il medico legale e il pm Andrea La Ganga. Stando ai primi rilievi cadaverici, il decesso risalirebbe a oltre due anni fa. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una persona preoccupata perché da tempo non vedeva e non aveva più notizie dell'anziana. L'appartamento, disposto su due piani, si presentava in gravi condizioni igienico sanitarie. L'indagine cercherà di far luce sul motivo per cui la donna ha tenuto nascosto il corpo della madre. Secondo quanto emerso, i servizi di salute mentale avevano tentato un approccio con la 57enne, ma invano.